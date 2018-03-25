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NBA lideri Rockets'tan kulüp rekoru

NBA lideri Houston Rockets, New Orleans Pelicans karşısında sezonun 59. galibiyetine imza atarak kulüp tarihinin en iyi derecesine ulaştı.

NBA lideri Rockets'tan kulüp rekoru

NBA lideri Houston Rockets, New Orleans Pelicans karşısında sezonun 59. galibiyetine imza atarak kulüp tarihinin en iyi derecesine ulaştı.

25 Mart 2018 Pazar 11:50
NBA lideri Rockets'tan kulüp rekoru

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans'ı 114-91 yenen Houston Rockets, 59. galibiyetini alarak kulüp rekorunu kırdı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 114-91 mağlup ederek, üst üste 8. karşılaşmasını kazandı.

Rockets'ı galibiyete, 27 sayı, 8 asist, 6 ribaunt üreten James Harden ve 18 sayı, 16 ribaunt, 6 blok, 3 top çalmayla "double double" yapan Clint Capela taşıdı.

Pelicans'ta Anthony Davis'in 25 sayı, 8 ribaunt, 4 blok ve Cheick Diallo'nun 15 sayı, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Simmons'tan 10'uncu "triple double"

Philadelphia 76ers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 120-108 yenerek, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Çaylak sezonunda en fazla "triple double" yapan oyuncular listesinde, Oscar Robertson'ın arkasında 2. sırada yer alan 76ers'tan Ben Simmons, kariyerinde 10. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı. 21 yaşındaki Simmons, maçı 15 sayı, 13 asist, 12 ribauntla tamamladı.

NBA'deki ilk yılında en fazla "triple double" yapan oyuncu unvanını, 1960-61 sezonunda 26 kez üç istatistikte çift hanelere ulaşan Robertson elinde tutuyor.

76ers forması giyen milli basketbolculardan Ersan İlyasova 9 sayı, 7 ribaunt, Furkan Korkmaz ise 3 sayı üretti.

Timberwolves'ta Andrew Wiggins 16 sayı, 8 ribaunt, Karl Anthony Towns ve Gorgui Dieng 15'er sayı, 11'er ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 120-108

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 117-95

Orlando Magic-Phoenix Suns: 105-99

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 114-91

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 93-100

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 98-102

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

Son Güncelleme: 25.03.2018 10:17
Anahtar Kelimeler:
SporNBAHouston RocketsBen SimmonsBasketbol
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