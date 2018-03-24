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Neustaedter ve Rausch'a ceza

Rusya Futbol Federasyonu, iki futbolcuya milli takım imajına yakışmayan hareketleri nedeniyle ceza verildiğini açıkladı.

Neustaedter ve Rausch'a ceza

Rusya Futbol Federasyonu, iki futbolcuya milli takım imajına yakışmayan hareketleri nedeniyle ceza verildiğini açıkladı.

24 Mart 2018 Cumartesi 21:23
Neustaedter ve Rausch'a ceza

İSTANBUL (AA) - Rusya Futbol Federasyonu, kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle Roman Neustaedter ve Konstantin Rausch'a ceza verdi.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçeli futbolcu Neustaedter ile Dinamo Moskova'da forma giyen Konstantin Rausch'a milli takım imajına yakışmayan hareketleri nedeniyle ceza verildiği kaydedildi.

İki futbolcu yaptıkları ortak açıklamada, hareketlerinin hatalı olduğunu ve verilen cezayı kabul ettiklerini bildirdi. Neustaedter ve Rausch, bur tür bir hataya düşmemek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya, başkent Moskova'da dün oynadığı hazırlık maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.

Rus basınında yer alan haberlerde, iki futbolcunun maç sonrasında gece kulübünden çıkarken görüntülendiği iddia edildi.

Muhabir: Yunus Kaymaz

Son Güncelleme: 25.03.2018 19:33
Anahtar Kelimeler:
SporRusya Futbol FederasyonuRoman NeustadterKonstantin RauschCeza
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