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Nicola Melli NBA'ya transfer oldu

 Nicola Melli Benerbahçe Beko'dan ayrıldı.

Nicola Melli NBA'ya transfer oldu

 Nicola Melli Benerbahçe Beko'dan ayrıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 07:41
Nicola Melli NBA'ya transfer oldu

Nicola Melli NBA'ya transfer oldu

   Nicola Melli Benerbahçe Beko'dan ayrıldı.Fenerbahçe Beko’nun 28 yaşındaki İtalyan oyuncusu Nicolo Melli’nin NBA takımlarından New Orleans Pelicans ile anlaşmaya vardığı duyuruldu.ESPN kaynaklarına göre; 2017’den beri Fenerbahçe Beko forması giyen uzun forvet/pivot oyuncusu, Pelicans ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Melli, geçen sezon Euroleague’de mücadele eden Fenerbahçe Beko’nun finallerdeki en skorer oyuncusu olmuştu.Nicolo Melli'nin kariyer rekoru ise 2018 EuroLeague finalinde Real Madrid‘e karşı bulduğu 28 sayı.

   Melli ayrıca bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off turundaki TOFAŞ serisinin ilk maçında attığı 27 sayı ile Türkiye’de en fazla sayı attığı karşılaşmayı oynamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKONicola Melli
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