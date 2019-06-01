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Nihat Özdemir TFF Başkanı

Türk futbolunda yeni dönem başlıyor

Nihat Özdemir TFF Başkanı

Türk futbolunda yeni dönem başlıyor

01 Haziran 2019 Cumartesi 20:01
Nihat Özdemir TFF Başkanı

Nihat Özdemir TFF Başkanı

Türk futbolunda yeni dönem başlıyor. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu’na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, geçerli 179 oyun tamamını alarak başkanlığa seçildi.

Ankara JW Marriott Otel’de gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı.

Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179’unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

NİHAT ÖZDEMİR’İN LİSTESİNDE OLANLAR

  • Servet Yardımcı
  • Mehmet Baykan
  • Erdal Bahçıvan
  • Erhan Kamışlı
  • Yılmaz Büyükaydın
  • Ali Düşmez
  • Mustafa Çağlar
  • İsmail Erdem
  • Mustafa Hacıkerimoğlu
  • Nuri Akın
  • Eşref Selim Soydan
  • Hasan Yıldırım Akıncıoğlu
  • Onur Alkın Kalkavan
  • Hamit Altıntop

YEDEK LİSTE: Mete Düren, Ensar Saral, Şahin Kartal, İbrahim Şahinkaya, Kamuran Yazıcı, Mustafa Bozbağ, Fatih Maden, Mehmet Serdar Binnet, İsmail Ergüneş, Yakup Şimşek, Şevki Bostan, İlyas İleri, Cevat Ay, İnanç Erol

Denetleme Kurulu:

Asıl üyeler: Mehmet İlker Aycı, Bünyamin Bozgeyik, İbrahim Türkiş, Murat Tanrıverdi, Abdülcahit Şahin

Yedek üyeler: Tuncay Karartı, Ömer Bekir Güder, Ahmet Hilmi Yücesoy, Hasan Er, Mustafa Süreyya Durukan

(Sözcü)

Son Güncelleme: 01.06.2019 20:18
Anahtar Kelimeler:
TFFNihat Özdemir
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