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21 Mayıs 2017 Pazar 20:21

Obradovic: “Final maçlarının favorisi yoktur”

 Fenerbahçe ile Olympiacos arasında İstanbul’da oynanacak Turkish Airlines Euroleague 2017 Finali öncesinde, Olympiacos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos çok formda oyuncular ile saha ve seyirci avantajına sahip Fenerbahçe’yi favori gösterdi.Zeljko Obradovic, ise final maçlarının hep farklı olduğunu ve final maçlarında favori ya da favori olmayan takımın bulunmadığını söyledi.

Obradovic: 'Final maçlarının favorisi yoktur”
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Obradovic: “Final maçlarının favorisi yoktur”
   Fenerbahçe ile Olympiacos arasında İstanbul’da oynanacak Turkish Airlines Euroleague 2017 Finali öncesinde, Olympiacos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos çok formda oyuncular ile saha ve seyirci avantajına sahip Fenerbahçe’yi favori gösterdi.Zeljko Obradovic, ise final maçlarının hep farklı olduğunu ve final maçlarında favori ya da favori olmayan takımın bulunmadığını söyledi.
Turkish Airlines Euroleague 2017 İstanbul Final maçı basın toplantısı, müsabakanın oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Zeljko Obradovic, Olympiacos Başantrenörü Ioannıs Sfairopoulos, oyuncumuz Ekpe Udoh ve Olympiacoslu oyuncu Georgios Printezis katıldı.
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ObradoviçFenerbahçe
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