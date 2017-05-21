21 Mayıs 2017 Pazar 20:21

Obradovic: “Final maçlarının favorisi yoktur”

Fenerbahçe ile Olympiacos arasında İstanbul’da oynanacak Turkish Airlines Euroleague 2017 Finali öncesinde, Olympiacos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos çok formda oyuncular ile saha ve seyirci avantajına sahip Fenerbahçe’yi favori gösterdi.Zeljko Obradovic, ise final maçlarının hep farklı olduğunu ve final maçlarında favori ya da favori olmayan takımın bulunmadığını söyledi.