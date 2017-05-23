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23 Mayıs 2017 Salı 08:40

Oğuzhan yeni sözleşmesinde o şartı koymak istiyor

 Beşiktaş’ın başarılı oyuncusu Oğuzhan kulübü ile yenileyeceği sözleşmesine  serbest kalma maddesini koymak istiyor

Oğuzhan yeni sözleşmesinde o şartı koymak istiyor
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Oğuzhan yeni sözleşmesinde o şartı koymak istiyor
   Beşiktaş’ın başarılı oyuncusu Oğuzhan kulübü ile yenileyeceği sözleşmesine  serbest kalma maddesini koymak istiyor.Beşiktaş’ta 5. senesini geçiren milli oyuncu Oğuzhan Özyakup ile 5 yıllık daha sözleşme imzalanacak.
   Haber 1903’ün haberine göre; Oğuzhan Özyakup’un sözleşmesinde ise çeşitli maddeler yer alacak. Bunlardan en dikkat çekenlerden bir tanesi ise siyah beyazlı oyuncunun serbest kalma maddesi olacak.
   Oğuzhan Özyakup’un istediği bazı Avrupa kulüpleri için sözleşmesine özel olarak serbest kalma maddesi koydurduğu belirtildi.
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