Okan Buruk'un cezası onandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Burak'a verilen 1 maç men cezasını onayladı.
Teleset Mobilya Akhisarspor'da hedef ilk 10
Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de 4 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak maçta takımının başında yer alamayacak.
Kurul ayrıca, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun futbolcusu Uğur Arslan Kuru'ya verilen 3 maç men cezasının da onandığını duyurdu.
Muhabir: Hilmi Sever