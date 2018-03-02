Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116859
ALTIN
161.932
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2530
EURO
4.7035
Nadal bir süre daha korta çıkamayacak
Nadal bir süre daha korta...
Sofuoğlu'ndan dünya şampiyonluğu sözü
Sofuoğlu'ndan dünya şampiyonluğu sözü
'Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz için taraftarımıza ihtiyacımız var'
'Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz için taraftarımıza...
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz: Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz:...
TFF'den AYM açıklaması
TFF'den AYM açıklaması

Okan Buruk'un cezası onandı

TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Burak'a verilen 1 maç men cezasını onayladı.

Okan Buruk'un cezası onandı

TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Burak'a verilen 1 maç men cezasını onayladı.

02 Mart 2018 Cuma 20:04
Okan Buruk'un cezası onandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Burak'a verilen 1 maç men cezasını onayladı.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da hedef ilk 10

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'nın Okan Buruk'a verdiği 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası kurul tarafından onandı.

Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de 4 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak maçta takımının başında yer alamayacak.

Kurul ayrıca, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun futbolcusu Uğur Arslan Kuru'ya verilen 3 maç men cezasının da onandığını duyurdu.

Muhabir: Hilmi Sever

Son Güncelleme: 02.03.2018 17:45
Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nadal bir süre daha korta çıkamayacak
Nadal bir süre daha korta çıkamayacak
Sofuoğlu'ndan dünya şampiyonluğu sözü
Sofuoğlu'ndan dünya şampiyonluğu sözü
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma PFDK'ye sevk edildi
TFF'den AYM açıklaması
TFF'den AYM açıklaması
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz: Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz: Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz
'Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz için taraftarımıza ihtiyacımız var'
'Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz için taraftarımıza ihtiyacımız var'
TFF; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma'yı PFDK'ya Sevk Etti
TFF; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma'yı PFDK'ya Sevk Etti
Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak
Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim