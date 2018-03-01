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Olaylı derbide kazanan çıkmadı;Beşiktaş 2- Fenerbahçe 2

Beşiktaş-Fenerbahçe kupa derbisinde kırmızı kartlar çok, kazanan yok

Olaylı derbide kazanan çıkmadı;Beşiktaş 2- Fenerbahçe 2

Beşiktaş-Fenerbahçe kupa derbisinde kırmızı kartlar çok, kazanan yok

01 Mart 2018 Perşembe 22:37
Olaylı derbide kazanan çıkmadı;Beşiktaş 2- Fenerbahçe 2

Olaylı derbide kazanan çıkmadı;Beşiktaş 2- Fenerbahçe 2

   Beşiktaş-Fenerbahçe kupa derbisinde kırmızı kartlar çok, kazanan yok.Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırlarken olaylı derbi 2-2'lik beraberlikle sona erdi. 3 kırmızı kartın çıktığı maça saha içinde yaşanan olaylar damga vurdu.

   Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşırken 2-2 beraberlikle sona eren maçta 3 kırmızı kart çıktı ve geceye saha içinde yaşanan olaylar damga vurdu. Geçtiğimiz hafta sonu ligde karşı karşıya gelen iki ekibin maçında siyah beyazlılar mücadeleyi 3-1 kazanmış ve şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet elde etmişti. Türkiye Kupası mücadelesi ise son derece çekişmeli başlarken 14. dakikada Alvaro Negredo’nun golüne, 17. dakikada bir başka İspanyol golcü Roberto Soldado yanıt verdi ve skor 1-1’e geldi.Alper Potuk’un 44. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, 45+2’de Şener Özbayraklı’nın sürpriz golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamlayan taraf oldu.

 

   Müthiş derbide ikinci yarı ise olaylı başladı. İkinci yarıda oyuna giren Ricardo Quaresma, 52. dakikada Josef de Souza’ya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu andan itibaren oyunda tansiyon düşmezken Volkan Demirel 77. dakikada hakem Fırat Aydınus’a yaptığı sert itirazlar nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılınca Fenerbahçe 9 kişi kaldı. Maça 10 kişi devam eden Beşiktaş ise 82. dakikada Anderson Talisca’nın ayağından bulduğu golle durumu 2-2’ye getirirken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi. İki ekip 17 Mart’ta Ülker Stadyumu’nda oynanacak rövanş mücadelesinde final için kozlarını paylaşacak.

Sözcü

Son Güncelleme: 01.03.2018 19:56
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaş
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