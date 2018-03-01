Olaylı derbide kazanan çıkmadı;Beşiktaş 2- Fenerbahçe 2
Beşiktaş-Fenerbahçe kupa derbisinde kırmızı kartlar çok, kazanan yok.Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırlarken olaylı derbi 2-2'lik beraberlikle sona erdi. 3 kırmızı kartın çıktığı maça saha içinde yaşanan olaylar damga vurdu.
Müthiş derbide ikinci yarı ise olaylı başladı. İkinci yarıda oyuna giren Ricardo Quaresma, 52. dakikada Josef de Souza’ya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu andan itibaren oyunda tansiyon düşmezken Volkan Demirel 77. dakikada hakem Fırat Aydınus’a yaptığı sert itirazlar nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılınca Fenerbahçe 9 kişi kaldı. Maça 10 kişi devam eden Beşiktaş ise 82. dakikada Anderson Talisca’nın ayağından bulduğu golle durumu 2-2’ye getirirken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi. İki ekip 17 Mart’ta Ülker Stadyumu’nda oynanacak rövanş mücadelesinde final için kozlarını paylaşacak.
Sözcü