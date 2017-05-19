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19 Mayıs 2017 Cuma 20:47

Olympiakos finalde

THY Euroleague Fimal Fourilk maçında Olympiakos geçen yılın şampiyonu CSKA Moskova’yı 82-78 yenerek finale adını yazdırdı

Olympiakos finalde
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Olympiakos finalde
   THY Euroleague Fimal Fourilk maçında Olympiakos geçen yılın şampiyonu CSKA Moskova’yı 82-78 yenerek finale adını yazdırdı.İstanbul’da düzenlenen Euroleague Final Four heyecanı CSKA Moskova ve Olympiakos maçıyla başladı. Müthiş organizasyonun ilk karşılaşmasında iki köklü basketbol ekibi Sinan Erdem Spor Salonu’nda kozlarını paylaştı. Son periyodu nefesleri kesen karşılaşmayı Olympiakos 78-82 kazanarak adını finale yazdıran ilk takım oldu.
1.PERİYOT SONUCU: CSKA Moskova 18-12 Olympiakos
2.PERİYOT SONUCU: CSKA Moskova 40-33 Olympiakos
3.PERİYOT SONUCU: CSKA Moskova 64-60 Olympiakos
4.PERİYOT SONUCU: CSKA Moskova 78-82 Olympiakos
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Anahtar Kelimeler
OlympiakosCSKA Moskova’
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