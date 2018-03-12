Ömer Onan, Cedi Osman'a güveniyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, NBA'de Cleveland Cavaliers formasıyla gösterdiği performanstan dolayı milli basketbolcu Cedi Osman'la gurur duyduklarını söyledi.

Ömer Onan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında NBA'e giden 22 yaşındaki basketbolcunun performansını övdü.

Takımının son maçında sakatlandığı için yaklaşık 2 hafta parkelerden uzak kalacak Cedi'nin ilk sezonunda önemli dakikalar aldığını vurgulayan Onan, şöyle konuştu:

"Cedi Osman'ın en önemli başarısı, ilk sene gidip bu süreleri alması. İlk senesinde hiç dakika alamayabilirdi. Sonuçta oraya bir proje olarak gidiyorsunuz. NBA'de takas döneminde üç maç üst üste ilk 5 çıktı. Bu çok önemli. Hazır olmayıp istediği performansı gösteremeseydi onun için durağan bir sezon olacaktı. Öyle iyi bir performans gösterdi ki diğer takımların hepsi, süre alması durumunda Cedi'nin büyük bir potansiyel ve ana oyuncu olabileceğini gördü. Cedi Osman göğsümüzü kabartıyor. İnşallah bu performansına devam edecek."

Cedi'nin NBA'de çok iyi yerlere geleceğini savunan Onan, "Cedi Osman, NBA'de verilen şansları müthiş değerlendirdi. Cedi'yi artık Hidayet Türkoğlu gibi 10-12 yıl NBA'de seyrederiz. Furkan Korkmaz, Cedi'den 2 yaş küçük. Onun da çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"NBA oyuncularının geleceğini sanmıyorum"

Ömer Onan, haziran ve temmuz aylarında oynanacak 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için NBA'de forma giyen basketbolcuların milli takımlarına gelme ihtimalinin zor olduğunu dile getirdi.

Onan, FIBA'nın sezon içi milli takım takviminin bu sezon ilk kez denendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti

"Bu takvimde nasıl olacak, kimse bilmiyor. Bütün Avrupa ülkelerinin NBA oyuncuları var. Sezonu nisan ayında bitenler olacak. Oyuncu tatile gitse, nasıl hazır hale gelip oynayacak. Ben haziranda NBA'de forma giyen Avrupalı oyuncuların milli takıma geleceğini pek sanmıyorum. Yaşayıp göreceğiz. İlk kez böyle bir fikstür var ve herkes bunun sıkıntılarını yaşıyor. Elimizdeki takımla hem İsveç hem de Ukrayna maçlarını kazanıp öbür gruba 4 galibiyet taşıyacağımıza inanıyorum. Daha sonra eylülde mücadelemiz devam edecek. Haziran ayındaki milli maçlarda Avrupalı NBA oyuncularının olacağına çok ihtimal vermiyorum."

Yabancı oyuncu kuralı hakkında

Ömer Onan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki yabancı oyuncu kuralıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer yabancı kuralını 4+1 yaparsanız, en az 40 dakika Türk oyuncu oynar. Şu anda 6 yabancılı sistem var. Zaten bu sistemde de fiilen 4+1'den daha fazla süre alıyorlar. Bunu rakamlarla play-off öncesi kamuoyuyla paylaşacağız."

Altyapı için Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak tesisin de önemine dikkati çeken Onan, "Hidayet başkan ve yönetim kurulunun en büyük projesi bu dönem için Abdi İpekçi Spor Salonu'ydu. Başkan bunun için çok çalışıyor. Projelerimizde son noktaya geldik. Zaten yıkım devam ediyor. İnşallah, çok kısa sürede tesisi yapıp bitiririz. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok büyük destek veriyor. Çok büyük bir basketbol merkezi olacak ve buradan iyi oyuncular yetişecek." diyerek sözlerini tamamladı.