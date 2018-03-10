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Öncü kardeşler MotoGP'yi hedefliyor

Kendilerinden büyük rakipleri karşısında birçok başarıya imza atan Can ve Deniz Öncü kardeşler, önlerindeki tüm yarışlarda başarı sağlayıp MotoGP'de Türk bayrağını göndere çekmeyi hedefliyor.

Öncü kardeşler MotoGP'yi hedefliyor

Kendilerinden büyük rakipleri karşısında birçok başarıya imza atan Can ve Deniz Öncü kardeşler, önlerindeki tüm yarışlarda başarı sağlayıp MotoGP'de Türk bayrağını göndere çekmeyi hedefliyor.

10 Mart 2018 Cumartesi 13:19
Öncü kardeşler MotoGP'yi hedefliyor

SAKARYA - İBRAHİM YOZOĞLU

Bu sezon Red Bull KTM Ajo Takımında yarışacak Öncü kardeşler, Red Bull MotoGP Yetenekler Kupası ile Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Gençler Şampiyonası'nda başarılı olmak için ter dökecek.

Çift yumurta ikizleri 14 yaşındaki Can ve Deniz Öncü, 4 yaşında motosiklet kullanmayı öğrendikten sonra katıldıkları yarışlarda, kendilerinden büyük yaştaki rakipleri karşısında başarıdan başarıya koşuyor.

Son yıllarda motokros ve süpermoto yarışlarının kategorilerindeki birinci ve ikincilikleri ile dikkatleri çeken Öncü kardeşlerin çok sayıda şampiyonluğu bulunuyor. Milli motosikletçi ikizlerlerden Deniz geçen yıl Asya Yetenek Kupası'nı şampiyon tamamlarken, Can ise Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyona üçüncüsü olmayı başardı.

"MotoGP'de dünya şampiyonu olmak istiyoruz"

Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşiyle aynı kategoride aynı takımda yarışmanın güzel bir duygu ve onur verici olduğunu söyledi.

Hedeflerinin Junior World Championship'te Red Bull KTM Ajo takımında yarışacakları FIM Moto3 CEV Junior World Championship (Junior Dünya Şampiyonası) ve Red Bull Rookies Cup'da bir ve ikide olmak istediklerini ifade eden Can, "Daha sonra da Moto3'te, Moto2'de ve MotoGP'de dünya şampiyonu olmak istiyoruz." dedi.

MotoGP'ye doğru yürüdükleri yolda başarıları için milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun elinden gelenin en iyisini yaptığını dile getiren Can, Sofuoğlu'nun kendilerini antrenmanlara çağırdığını ve her türlü desteği verdiğini belirtti.

Sofuoğlu'ndan çok şey öğrendiklerini vurgulayan Can, "Kenan ağabeyimle antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Kenan ve Toprak ağabey bize sert atak yapıyor çünkü bizim alışmamız gerekiyor, bunları yarışlarda çok yaşayacağız. Onun için onlarla antrenman yapmak çok güzel. Şu anda onlar bizden çok daha hızlı. Gittikçe biz de hızlanıyoruz ve ileride inşallah daha da iyi olacak." diye konuştu.

Yarışlarda kardeşiyle rekabet yaşadığını ifade eden Can, "Ne kadar kardeş olsak da bazen yarışta birbirimize kızabiliyoruz. Ama genellikle kardeşim benden çok daha öndeyse benim şampiyon olma ihtimalim yoksa o zaman ben kardeşime yardım etmeye çalışırım veya tam tersi o bana yardım etmeye çalışır. Kardeş olmanın avantajlarından birisi de bu." şeklinde konuştu.

"Savaşmaya karşı da tecrübe kazanıyoruz"

Deniz ise Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu ile antrenmanlarının çok keyifli geçtiğini belirterek, "Burada güzel olan şey onlarla savaşmayı öğreniyoruz. Alan dar olduğu için daha sert atak yapılabiliyor. Onlar sayesinde savaşmaya karşı da tecrübe kazanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kardeşiyle yarışmasının zevkli olduğunu ve sürekli yardımlaştıklarını anlatan Deniz, kardeşiyle antrenman yaptığı için birbirlerinin eksik noktalarını bildiğini, ona göre daha sert veya yumuşak atak yapma şansı bulduklarını aktardı.

Hedeflerinin aynı olduğuna da değinen Deniz, "İnsanın kardeşiyle aynı pistte olması kendine öz güven veriyor. Kardeşimle hedefimiz aynı." diye konuştu.

"Onların yolu MotoGP'ye giden yol"

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ise yetiştirdiği sporcuların iyi seviyelerde olmasının büyük avantaj olduğunu söyledi.

Genç sporcularla antrenman yapmasının kendisi açısından da çok faydalı olduğunu dile getiren Kenan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öncü kardeşleri, herkesin merakla beklediği MotoGP kategorisine yetiştiriyoruz. Benim en büyük hayalim her şampiyona da bir Türk sporcu yarıştırmak. Toprak Razgatlıoğlu'nun görevi Dünya Superbike Şampiyonası. Orada daha önce hiçbir Türk şampiyonluğa ulaşmadı. Ben 2008'de Superbike'ı denemiştim, motora adapte olamamıştım. Ama Toprak ile alakalı ben üç yıldır farklı bir yol çizdim. Bu şekilde de motora alışmasını sağladım. 2018 sezonunda da Superbike kategorisine başlıyor. İnanıyorum ki iki ya da üç yıl içerisinde orada da ilk kez bir Türk, dünya şampiyonu olacak. Öncü kardeşlere ise farklı bir yol çizdim. Onların yolu MotoGP'ye giden yol."

Kenan, alt yapıdaki kategorilerde yarışan gençlerin iki ya da üç yıl içerisinde Moto2, Moto3 ve MotoGP kategorisine ulaşacaklarını da sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 10.03.2018 10:27
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