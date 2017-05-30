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30 Mayıs 2017 Salı 17:38

Orman "Lens'in yeri Beşiktaş değil"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşta bir programa katıldı ve şampiyonluk hikayesini anlattı

Orman 'Lens'in yeri Beşiktaş değil'
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Orman "Lens'in yeri Beşiktaş değil"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşta bir programa katıldı ve şampiyonluk hikayesini anlattı.Şanşal Büyüka'a konuk olan ,Fikret Orman gelecek sezon planları ile ilgili de konuştu. Orman, gelecek sezonla ilgili transfer söylentilerine de yorum getirdi. Bu sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens'le ilgili sorulara Lens'in listelerinde olduğunu açıklayarak yanıt veren Başkan geçen sezon Lens'in Beşiktaş'a gelmek istediğini, “Geçen sene de bizi çıkma kılavuzu olarak görüp gelmek istemişti. Çin'e gitmek istiyordu. Beşiktaş böyle mentaliteye sahip oyuncuların yeri değil. Beşiktaş bir araç değil, amaçtır. Geçen sezon bu yüzden olmamıştı” şeklinde açıkladı.
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Anahtar Kelimeler
Fikret OrmanLensBeşiktaşSompo Japan
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