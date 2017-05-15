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15 Mayıs 2017 Pazartesi 09:20

Osmanlıspor 0-Akhisar Belediyespor 4

  Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor deplasmanında adeta coştu.

Osmanlıspor 0-Akhisar Belediyespor 4
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Osmanlıspor 0-Akhisar Belediyespor 4
   Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor deplasmanında adeta coştu. Rakibini 4-0 yenen Ege temsilcisi çıkışını sürdürdü. Konuk takımın golleri Custodio, Özer Hurmacı, Olcan Adın ve Vaclav Prochazka’dan (k.k) geldi. Akhisar Belediyespor bu skorla birlikte 42 puana yükselirken, Osmanlıspor 38 puanda kaldı. Son 3 maçını kazanan Akhisar’da Okan Buruk ile birlikte büyük çıkış yakalandı. Takım son 3 maçta 13 gol kaydetti.

Osmanlıspor: Karcemarskas, Koray Altınay (Dk. 46 Vrsajevic), Numan Çürüksu, Prochazka, Pinto, Luiz Carlos, Mehmet Güven (Dk. 52 Bifouma), Umar, Ndiaye, Rusescu, Webo (Dk. 69 Maher)

Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu (Dk. 85 Orhan Taşdelen), Ömer Bayram, Vaz Te, Soner Aydoğdu, Custodio (Dk. 38 Aykut Çeviker), Olcan Adın (Dk. 77 Larsson), Özer Hurmacı, Cikalleshi

Goller: Dk. 27 Custodio, Dk. 49 Özer Hurmacı, Dk. 59 Olcan Adın, Dk. 64 Prochazka (kendi kalesine) (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Custodio, Dk. 87 Ömer Bayram (Akhisar Belediyespor), Dk. 26 Numan Çürüksu, Dk. 45+1 Rusescu (Osmanlıspor)
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Anahtar Kelimeler
OsmanlısporAkhisar Belediyespor
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