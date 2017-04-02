Osmanlıspor: 0 - Gaziantepspor: 2

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonun 26. hafta maçında Osmanlıspor ile Gaziantepspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gaziantepspor 2-0 kazandı.Maçın gollerini 45.ci dakikada Ghilas ve 65.ci dakikada Ben-hatira attılar.Bu sonuçla Osmanlıspor 31 puanda kalırken,Gaziantepspor puanını 25'e çıkardı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, Hakan Yemişken
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Prochazka, Aykut Demir, Pinto, Mehmet Güven (Dk. 84 Luiz Carlos), Musa Çağıran, Regattin (Dk. 60 Rusescu), Umar, Bifouma (Dk. 68 Erdal Kılıçaslan), Webo
Gaziantepspor: Victor, Rajtoral, Wallace Reis, Elyasa, Pedroso, Khaly Thiam, Marcinho, İlhan Parlak (Dk. 83 Fatau), Ben-Hatira (Dk. 88 Abdulkadir Kayalı), Sefa Yılmaz, Ghilas (Dk. 74 Muhammet Demir)
Goller: Dk. 45 Ghilas, Dk. 65 Ben-Hatira (Gaziantepspor)
Sarı kart: Dk. 18 Webo (Osmanlıspor)