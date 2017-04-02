Osmanlıspor: 0 - Gaziantepspor: 2

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonun 26. hafta maçında Osmanlıspor ile Gaziantepspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gaziantepspor 2-0 kazandı.Maçın gollerini 45.ci dakikada Ghilas ve 65.ci dakikada Ben-hatira attılar.Bu sonuçla Osmanlıspor 31 puanda kalırken,Gaziantepspor puanını 25'e çıkardı.OsmanlıHalis Özkahya, Mehmet Cem Satman, Hakan YemişkenKarcemarskas, Vrsajevic, Prochazka, Aykut Demir, Pinto, Mehmet Güven (Dk. 84 Luiz Carlos), Musa Çağıran, Regattin (Dk. 60 Rusescu), Umar, Bifouma (Dk. 68 Erdal Kılıçaslan), WeboVictor, Rajtoral, Wallace Reis, Elyasa, Pedroso, Khaly Thiam, Marcinho, İlhan Parlak (Dk. 83 Fatau), Ben-Hatira (Dk. 88 Abdulkadir Kayalı), Sefa Yılmaz, Ghilas (Dk. 74 Muhammet Demir)Dk. 45 Ghilas, Dk. 65 Ben-Hatira (Gaziantepspor)Dk. 18 Webo (Osmanlıspor)

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