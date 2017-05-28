Osmanlıspor 1-Çaykur Rizespor 2

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun 33. haftasında Çaykur Rizespor, Osmanlıspor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti..Bursaspor’un 90+4’te yediği golle Gençlerbirliği’ne kaybetmesi iki takım arasındaki farkı 2’ye düşürdü. Gelecek hafta Rizespor’un Alanyaspor’u yenmesi halinde Bursaspor’a 1 puan da yetmeyecek.Bu sonuçla 13. sıradaki Osmanlıspor 38 puanda kalırken, 16. sıradaki Çaykur Rizespor ise puanını 33’e çıkartarak ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı.Süper Lig’in son haftasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak Karadeniz ekibi, maçtan 3 puanla ayrılır ve Bursaspor da Trabzonspor deplasmanında puan kaybederse ligde kalacak.Zydrunas Karcemarskas – Muhammed Bayır – Numan Çürüksu – Avdija Vrsajevic – Adam Maher – Luiz Carlos – Vaclav Prochazka – Badou Ndiaye – Pierre Webo – Raul Rusescu – Thievy BifoumaGökhan Akkan – Godfrey Oboabona – Marwane Saadane – Ali Faez Atiyah – Matic Fink – Süleyman Koç – Davide Petrucci – Dhurgham Ismail – Bright Edomwonyi – Oğuz Han Aynaoğlu – Leonard KweukeFanatik