Osmanlıspor ilk galibiyet peşinde

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Osmanlı Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde geride kalan 4 haftada bir puan alan başkent ekibi, bu sezonki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.
Başkent ekibi, sahasındaki son galibiyetini ise geçen sezonun 13. haftasında 2-1'lik skorla Kardemir Karabükspor karşısında almıştı.
Osmanlıspor'da, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi cezalı ve sakat futbolcu bulunmuyor.
Muhabir: Halil Ibrahim Avsar