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Osmanlıspor ilk galibiyet peşinde

Osmanlıspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Osmanlıspor ilk galibiyet peşinde

Osmanlıspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

16 Eylül 2017 Cumartesi 10:26
Osmanlıspor ilk galibiyet peşinde

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde geride kalan 4 haftada bir puan alan başkent ekibi, bu sezonki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Geçen sezonun son 6 haftasında da üç puanla tanışamayan Osmanlıspor'un, ligde 10 maçlık galibiyet özlemi bulunuyor.

Başkent ekibi, sahasındaki son galibiyetini ise geçen sezonun 13. haftasında 2-1'lik skorla Kardemir Karabükspor karşısında almıştı.

Osmanlıspor'da, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi cezalı ve sakat futbolcu bulunmuyor.

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFutbolOsmanlısporSporSÜPERLİG
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