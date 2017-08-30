Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110406
ALTIN
145.055
DOLAR
3.4500
STERLİN
4.4582
EURO
4.1048
Milli takımda Ukrayna mesaisi sürüyor
Milli takımda Ukrayna mesaisi sürüyor
Osmanlıspor, İranlı futbolcu Sadeghian'ı kadrosuna kattı
Osmanlıspor, İranlı futbolcu Sadeghian'ı kadrosuna...
Galatasaray Denayer'i kiralıyor
Galatasaray Denayer'i kiralıyor
Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur maçlarına devam edildi
Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur...
Türkiye filede İtalya'ya yenildi
Türkiye filede İtalya'ya yenildi

Osmanlıspor, İranlı futbolcu Sadeghian'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden başkent temsilcisi, İranlı futbolcu Sadeghian'ı transfer etti.

Osmanlıspor, İranlı futbolcu Sadeghian'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden başkent temsilcisi, İranlı futbolcu Sadeghian'ı transfer etti.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 22:50
Osmanlıspor, İranlı futbolcu Sadeghian'ı kadrosuna kattı

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, İranlı futbolcu Payam Sadeghian'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İran 1. Lig takımlarından Machine Sazi'den transfer edilen 25 yaşındaki milli futbolcu Sadeghian ile 1+3 yıllık sözleşme imzalandı.

Orta saha ve kanatta görev yapabilen Sadeghian, başkent ekibinin bugünkü antrenmanında da yer aldı.

İranlı futbolcu, geçen sezon Machine Sazi formasıyla ligde çıktığı 18 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Osmanlıspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 3 günlük iznin ardından başladı.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan başkent ekibi, daha sonra dönüşümlü olarak 13 farklı istasyonda dayanıklılık ve kuvvet çalışması yaptı. Batıkent Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, koordinasyon çalışmasıyla sona erdi.

Yeni transferler Sadeghian ve Josue'nin yanı sıra tedavi süreçleri tamamlanan Koray Altınay ve kaleci Karcemarskas da antrenmanda yer aldı. Medipol Başakşehir'den transfer edilen Arnavut golcü Cikalleshi ise izinli olduğu için çalışmaya katılmadı.

Öte yandan mor-sarılı futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı unutmadı. Antrenman öncesi ay-yıldızlı tişört giyen futbolcular, "30 Ağustos Zaferimiz Kutlu Olsun" yazılı pankart açtı.

Son Güncelleme: 31.08.2017 10:18
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGPayam SadeghianOsmanlısporAntrenman30 Ağustos Zafer Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk büyük derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak
İlk büyük derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak
Milli takımda Ukrayna mesaisi sürüyor
Milli takımda Ukrayna mesaisi sürüyor
Galatasaray Denayer'i kiralıyor
Galatasaray Denayer'i kiralıyor
Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur maçlarına devam edildi
Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur maçlarına devam edildi
Türkiye filede İtalya'ya yenildi
Türkiye filede İtalya'ya yenildi
Trabzonspor'dan 'transfer' açıklaması
Trabzonspor'dan 'transfer' açıklaması
Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması yapıldı
Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması yapıldı
Belhanda: Hayattaki kahramanım Hz. Muhammed
Belhanda: Hayattaki kahramanım Hz. Muhammed

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim