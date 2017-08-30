Osmanlıspor, İranlı futbolcu Sadeghian'ı kadrosuna kattı

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, İranlı futbolcu Payam Sadeghian'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İran 1. Lig takımlarından Machine Sazi'den transfer edilen 25 yaşındaki milli futbolcu Sadeghian ile 1+3 yıllık sözleşme imzalandı.

Orta saha ve kanatta görev yapabilen Sadeghian, başkent ekibinin bugünkü antrenmanında da yer aldı.

İranlı futbolcu, geçen sezon Machine Sazi formasıyla ligde çıktığı 18 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.kutlandı

Osmanlıspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 3 günlük iznin ardından başladı.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan başkent ekibi, daha sonra dönüşümlü olarak 13 farklı istasyonda dayanıklılık ve kuvvet çalışması yaptı. Batıkent Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, koordinasyon çalışmasıyla sona erdi.

Yeni transferler Sadeghian ve Josue'nin yanı sıra tedavi süreçleri tamamlanan Koray Altınay ve kaleci Karcemarskas da antrenmanda yer aldı. Medipol Başakşehir'den transfer edilen Arnavut golcü Cikalleshi ise izinli olduğu için çalışmaya katılmadı.

Öte yandan mor-sarılı futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı unutmadı. Antrenman öncesi ay-yıldızlı tişört giyen futbolcular, "30 Ağustos Zaferimiz Kutlu Olsun" yazılı pankart açtı.