Osmanlıspor kazanırken,Bursaspor berabere kaldı

Osmanlıspor 3 Şanlıurfaspor 0
Ziraat Türkiye Kupası maçlarında Osmanlıspor deplasmanda Şanlıurfaspor'u farklı yenerken,Bursaspor evinde Aydınspor ile berabere kaldı.Ziraat Türkiye Kupası 4.hafta A Grubu’nda ,3 maçını da kazanan ve puanı 9 olan Şanlıurfaspor ile 3 maçta 2 galibiyet bir mağlubiyet alan ve puanı 6 olan Osmanlıspor karşılaştılar.Şanlıspor’un ev sahipliği yaptığı karşılaşma yı 3-0 kaybetti.Maçta 53.dakikada Muhammed Bayır ile osmanlıspor 1-0 öne geçti.79 dakikada Musa Çağıran durumu 2-0 yaptı.maçın final golünü 85. dakikada Erdal Kılıçaslan kaydetti.
Bu sonuçlarla Osmanlıspor 9 puan ve averajla grubunda 1.ci sırada yer alırken aynı puana sahip Şanlıurfaspor 2.ci,Gaziantepspor 6 puanla 3.cü,ve puanı bulunmayan Kırklarelispor 4.cü sırada yer aldı.
Stad:
Şanlıurfa Gap,Arena
Hakemler:
Özgür Yankaya,Baki Tuncay Akkın,Mehmet Cem Hanoğlu,Çağdaş Altay
Şanlıurfaspor:
Tomic Vjekoslav,İzzet Yıldırım,Halil Köçer,Cemil Adican,Şaban Özel,Kağan Söylemezgiller,Fevzi Özkan,Hüseyin Kala,Amin Soleiman Askar,Artun Akçakın,Batuhan Karadeniz
Teknik Direktör:
Mustafa Kemal Kılıç
Osmanlıspor:
Hakan Arıkan,Erdal Kılıçaslan,Koray Altınay,Delarge Dzon,Mehmet Güven,Musa Çağıran,Numan Çürüksu,Adam Maher,Muhammed Bayır,Pierre Achille Webo Kouamo,Vaclav Prochazka
Teknik Direktör:
Mustafa Reşit Akçay
Bursaspor 1 Aydınspor 1
Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta G Grubu mücadelesinde iki 4’er puanlı takım karşı karşıya geldiler.42.dakikada Bursaspor Sercan Yıldırım ile 1-0 öne geçti.62.dakikada Aydınspor adına Berat Ali Genç beraberlik golünü kaydetti.Maç 1-1 berabere bitti.Bu sonuçla Ümraniyespor 6 puanla liderliğini korurken Aydınspor 5 puanla 2.ci,Akhisar Belediyespor 5 puan ve averajla 3.cü,Bursaspor 5 puan ve averajla 4.cü sırada yer aldı.
Stad:Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Hakemler:
Murat Özcan,Alpaslan Dedeş,Gökmen Olgaz,Yiğit Arslan
Bursaspor:
Mert Günok,Mert Örnek,Ricardo William Faty,Ertuprul Ersoy,Bünyamin Kasal,Merter Yüce,Gökhan Berkay Yıldız,Josua Arnold John,Debiz Yılmaz,Sercan Yıldırım,Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör:
Hamza Hamzaoğlu
Aydınspor:
Evren Özyiğit,Erdi Bakırcı,İsmail Hacıhafızoğlu,Ömer Karancı,Mustafa Tahir baboğlu,Gürcan Gözüm,Şamil Ünal,Oğuzhan Kayar,Vedat Budak,Serkan Özdemir,Berat Ali Genç
Teknik Direktör
Mahmut Arslan