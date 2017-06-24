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24 Haziran 2017 Cumartesi 18:26

Ozan Tufan Benfica ile anlaştı

Ozan Tufan Benfica ile anlaştı

Ozan Tufan Benfica ile anlaştı
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Ozan Tufan Benfica ile anlaştı
      Fenerbahçe ve Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Ozan Tufan Benfica'ya transfer oldu.Benfica yönetimi ile el sıkışan Ozan Tufan'ın menejeri Ahmet Bulut, Fenerbahçe'ye sunulacak teklifin detaylarıyla bile yakından ilgilendi.  
    Bursa'dan 2015'te 7 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan'a Valencia da talipti. Ancak İspanyollar 5 milyon euro'nun üzerine çıkamadı. Benfica'nın ise 8 milyon euro'ya çıktığı ve F.Bahçe'nin bu teklifi kabul edeceği öğrenildi. Ozan, geçen sezon 38 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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Anahtar Kelimeler
Ozan TufanFenerbahçeBenfica
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