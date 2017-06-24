Ozan Tufan Benfica ile anlaştı

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Ozan Tufan Benfica'ya transfer oldu.Benfica yönetimi ile el sıkışan Ozan Tufan'ın menejeri Ahmet Bulut, Fenerbahçe'ye sunulacak teklifin detaylarıyla bile yakından ilgilendi.
Bursa'dan 2015'te 7 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan'a Valencia da talipti. Ancak İspanyollar 5 milyon euro'nun üzerine çıkamadı. Benfica'nın ise 8 milyon euro'ya çıktığı ve F.Bahçe'nin bu teklifi kabul edeceği öğrenildi. Ozan, geçen sezon 38 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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