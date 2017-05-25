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25 Mayıs 2017 Perşembe 13:41

Ozan Tufan’dan sonra Emre Belözoğlu’da ifade verdi

Emre Belezoğlu’da kaçak otomobil operasyonunda ifade veriyor.

Ozan Tufan'dan sonra Emre Belözoğlu'da ifade verdi
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Ozan Tufan’dan sonra Emre Belözoğlu’da ifade verdi
Emre Belözoğlu’da kaçak otomobil operasyonunda ifade veriyor.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik önceki gün başlatılan operasyon genişletildi. Komutanlık yurda kaçak yollarla sokulan lüks araçları satın alan kişilerin tek tek ifadesine başvuruyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde ünlü futbolcu Emre Belözoğlu’nun ifadesinin alındığı öğrenildi.
Maslak’taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesine davet edilen Belözoğlu, öğlen saatlerinde geldiği Jandarma’da ifade veriyor.
Sabah’ın habere göre;  Emre Belözoğlu, Volkan Şen ve Tayfur Havutçu ifade verdi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktukları iddia edilen şebekeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski futbolcu Tayfur Havutçu ile futbolcular Emre Belözoğlu ve Volkan Şen'in 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. İfadelerinin ardından futbolcular Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte belge ve kaçak yollarla yurda lüks araç sokan bir çeteye yönelik operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında Fenerbahçeli Ozan Tufan’ın da ifadesine başvurulmuş, ünlü futbolcu ifadesi ardından serbest bırakılmıştı.
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