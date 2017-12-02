Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103559
ALTIN
161.147
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2721
EURO
4.6657
Özbek: Devre arasında temel atma törenini yapacağız
Özbek: Devre arasında temel atma...
Akhisarspor ve Malatyaspor bir puana razı oldu
Akhisarspor ve Malatyaspor bir puana...
Galatasaray'da 2017 yılı bütçesi revize edildi
Galatasaray'da 2017 yılı bütçesi revize...
Geleneksel Türk okçuluğu dünyaya yayılıyor
Geleneksel Türk okçuluğu dünyaya yayılıyor
Belhanda'nın milli takıma inancı tam
Belhanda'nın milli takıma inancı tam

Özbek: Devre arasında temel atma törenini yapacağız

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, "Bir spor salonu yapmayı vadetmiştim. Dün itibarıyla ruhsatı aldık. İnşallah Süper Lig'in devre arasında da temel atma törenini yapacağız." dedi.

Özbek: Devre arasında temel atma törenini yapacağız

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, "Bir spor salonu yapmayı vadetmiştim. Dün itibarıyla ruhsatı aldık. İnşallah Süper Lig'in devre arasında da temel atma törenini yapacağız." dedi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 16:15
Özbek: Devre arasında temel atma törenini yapacağız

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Stadı'nın yanında yapmayı planladıkları spor salonunun ruhsatını aldıklarını ve Süper Lig'in devre arasında temel atacaklarını belirtti.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kulübün olağanüstü kongresinde konuşan Dursun Özbek, salonun ruhsatının projeksiyon ile perdeye yansıtılmasının ardından, "Size ne söz verdiysek yapıyoruz. Hepimizin sevineceği bir haberi vermek istiyorum. Bir spor salonu yapmayı vadetmiştim. Dün itibarıyla ruhsatı aldık. Sevgili Sarıyer Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Şükrü Genç bu anlamda bize çok destek verdi, büyük bir alkışı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"Bu süreç bitti, Allah’a şükür bugün ruhsatımızı aldık." diyen Özbek, "İnşallah Süper Lig'in devre arasında da temel atma törenini yapacağız. Hepinizi temel atma törenine davet ediyorum. Biraz duygusalım, biraz da heyecanım var. Galatasaray’a hizmet etmek için geldim ve bu hizmetimde de söz verdiğim şeyleri adım adım yapmanın içimde memnuniyeti var. Beni siz seçtiniz, bana bu onurlu görevi verdiniz. Beni Galatasaray'ın 36. başkanı olarak seçtiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hizmetlerimi en üst seviyede devam ettireceğimden hiç kuşkunuz olmasın." şeklinde konuştu.

Ruhsatla ilgili açıklama yapmak konusunda yönetim kurulu olarak sabahtan bu yana tartıştıklarını aktaran Özbek, şöyle devam etti:

"Geçen mali genel kurula, bir gün önce aldığımız stadın tapusunu getirdik. 'Başkan altı ay önce tapuyu aldı, hava atmak için bugün genel kurula getirdi.' dediler. Bugün de 'Benzer şekilde yorum yapacaklar.' dedim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım 'Hayır' dediler. Onları kıramadım, bugün ruhsatın önünü ve arkasını size sundum."

Muhabir: Hilmi Sever

Son Güncelleme: 02.12.2017 15:35
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporGalatasarayFutbolDursun Özbek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akhisarspor ve Malatyaspor bir puana razı oldu
Akhisarspor ve Malatyaspor bir puana razı oldu
Galatasaray'da 2017 yılı bütçesi revize edildi
Galatasaray'da 2017 yılı bütçesi revize edildi
Belhanda'nın milli takıma inancı tam
Belhanda'nın milli takıma inancı tam
Geleneksel Türk okçuluğu dünyaya yayılıyor
Geleneksel Türk okçuluğu dünyaya yayılıyor
Galatasaray Kulübünün olağanüstü kongresi toplandı
Galatasaray Kulübünün olağanüstü kongresi toplandı
Osmanlıspor deplasmanda ilk peşinde
Osmanlıspor deplasmanda ilk peşinde
Medipol Başakşehir, Osmanlıspor'u konuk ediyor
Medipol Başakşehir, Osmanlıspor'u konuk ediyor
Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa
Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim