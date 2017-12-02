Özbek: Devre arasında temel atma törenini yapacağız

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Stadı'nın yanında yapmayı planladıkları spor salonunun ruhsatını aldıklarını ve Süper Lig'in devre arasında temel atacaklarını belirtti.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kulübün olağanüstü kongresinde konuşan Dursun Özbek, salonun ruhsatının projeksiyon ile perdeye yansıtılmasının ardından, "Size ne söz verdiysek yapıyoruz. Hepimizin sevineceği bir haberi vermek istiyorum. Bir spor salonu yapmayı vadetmiştim. Dün itibarıyla ruhsatı aldık. Sevgili Sarıyer Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Şükrü Genç bu anlamda bize çok destek verdi, büyük bir alkışı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"Bu süreç bitti, Allah’a şükür bugün ruhsatımızı aldık." diyen Özbek, "İnşallah Süper Lig'in devre arasında da temel atma törenini yapacağız. Hepinizi temel atma törenine davet ediyorum. Biraz duygusalım, biraz da heyecanım var. Galatasaray’a hizmet etmek için geldim ve bu hizmetimde de söz verdiğim şeyleri adım adım yapmanın içimde memnuniyeti var. Beni siz seçtiniz, bana bu onurlu görevi verdiniz. Beni Galatasaray'ın 36. başkanı olarak seçtiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hizmetlerimi en üst seviyede devam ettireceğimden hiç kuşkunuz olmasın." şeklinde konuştu.

Ruhsatla ilgili açıklama yapmak konusunda yönetim kurulu olarak sabahtan bu yana tartıştıklarını aktaran Özbek, şöyle devam etti:

"Geçen mali genel kurula, bir gün önce aldığımız stadın tapusunu getirdik. 'Başkan altı ay önce tapuyu aldı, hava atmak için bugün genel kurula getirdi.' dediler. Bugün de 'Benzer şekilde yorum yapacaklar.' dedim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım 'Hayır' dediler. Onları kıramadım, bugün ruhsatın önünü ve arkasını size sundum."

Muhabir: Hilmi Sever