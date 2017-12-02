Özbek: Devre arasında temel atma törenini yapacağız

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Stadı'nın yanında yapmayı planladıkları spor salonunun ruhsatını aldıklarını ve Süper Lig'in devre arasında temel atacaklarını belirtti.
Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kulübün olağanüstü kongresinde konuşan Dursun Özbek, salonun ruhsatının projeksiyon ile perdeye yansıtılmasının ardından, "Size ne söz verdiysek yapıyoruz. Hepimizin sevineceği bir haberi vermek istiyorum. Bir spor salonu yapmayı vadetmiştim. Dün itibarıyla ruhsatı aldık. Sevgili Sarıyer Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Şükrü Genç bu anlamda bize çok destek verdi, büyük bir alkışı hak ediyor." ifadelerini kullandı.
Ruhsatla ilgili açıklama yapmak konusunda yönetim kurulu olarak sabahtan bu yana tartıştıklarını aktaran Özbek, şöyle devam etti:
"Geçen mali genel kurula, bir gün önce aldığımız stadın tapusunu getirdik. 'Başkan altı ay önce tapuyu aldı, hava atmak için bugün genel kurula getirdi.' dediler. Bugün de 'Benzer şekilde yorum yapacaklar.' dedim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım 'Hayır' dediler. Onları kıramadım, bugün ruhsatın önünü ve arkasını size sundum."
Muhabir: Hilmi Sever