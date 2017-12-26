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Özdilek: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek, "İkinci yarıda kadromuza katacağımız oyuncularla kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız." dedi.

Özdilek: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek, "İkinci yarıda kadromuza katacağımız oyuncularla kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız." dedi.

26 Aralık 2017 Salı 18:18
Özdilek: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "İkinci yarıda kadromuza katacağımız oyuncularla kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız." dedi.

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Özdilek, Konyaspor TV'ye yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor ile yapacakları maç için tek düşüncelerinin ikinci maç öncesinde avantajlı bir skor elde etmek olduğunu belirtti.

Özdilek, "Yine söylüyorum bulunduğumuz oyuncu profilinde ciddi eksiklerimiz ve sakatlarımız var ama bunları hiçbir zaman bahane olarak ortaya koymadık, koymayacağız da. Sahaya çıkacak oyuncularımız en iyi mücadeleyi gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

[#Instagram'dan] Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçında Atiker Konyasporlu taraftarlar #Kudüs'e destek olmak amacıyla koreografi yaptı https://t.co/T8gT1Vl4TK pic.twitter.com/hzWITsmABH

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 23, 2017

Kupada maçların iki ayaklı eleme usulüne oynandığını hatırlatan Özdilek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden çok telaş yapmadan sağlıklı ve stratejik bir şekilde oyun oynayacağız. İkinci yarıda kadromuza katacağımız oyuncularla kupada daha önce de söylediğim gibi gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Çünkü geçen senenin kupa sahibi takımıyız. Kolay bir kura mı? Tabii ki değil ama kupada da üst turlarda yolunuza devam etmek istiyorsanız artık önünüze gelen her takımla mücadele etmeyi bilmelisiniz. Bu şartlarda yarınki maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp ikinci maç için avantaj yakalamak istiyoruz."

Muhabir: Basir Gülüm

Son Güncelleme: 26.12.2017 16:33
Anahtar Kelimeler:
SporMehmet ÖzdilekAtiker Konyaspor
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