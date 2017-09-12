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Özge Yılmaz Top 10'da Avrupa ikincisi oldu

Masa tenisinde milli sporcu Özge Yılmaz, oynadığı 9 maçın 6'sını kazanarak Avrupa ikinciliğini elde etti.

Özge Yılmaz Top 10'da Avrupa ikincisi oldu

Masa tenisinde milli sporcu Özge Yılmaz, oynadığı 9 maçın 6'sını kazanarak Avrupa ikinciliğini elde etti.

12 Eylül 2017 Salı 12:02
Özge Yılmaz Top 10'da Avrupa ikincisi oldu

ANKARA (AA) - Avrupa Masa Tenisi Federasyonu (ETTU) tarafından her yıl kendi kategorisinin en iyi 10 sporcusunun katılımı ile düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa En İyi 10'lar Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Özge Yılmaz, oynadığı 9 maçın 6'sını kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Worcester kentinde düzenlenen turnuvada Kocasinan Belediyespor'dan Özge Yılmaz, Avrupa dokuzuncusu, dünya yirmi ikincisi Fransız Lutz'u 4-3, Avrupa dördüncüsü, dünya on dördüncüsü ve Avrupa Yıldızlar Şampiyonası üçüncüsü Rumen Elena Zaharia'yı 4-2, ev sahibi ülkeden Charlotte Bardsley'i 4-1, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası üçüncüsü Alman Bondareva'yı 4-0, Fransız Lou Frete'yi 4-1 ve Fransız Isa Cok'u 4-0 yendi.

Özge, son maçında Avrupa Yıldızlar Şampiyonası ikincisi Alman Wenna Tu'ya 4-2 yenilmesine rağmen topladığı 15 puanla 15 Yaş Altı Avrupa En İyi 10'lar Turnuvası'nda ikinciliği elde etti.

9 maçın sonunda Alman sporcu Sopihe Klee birinci, Fransız İsa Cok da üçüncü oldu.

Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş

Anahtar Kelimeler:
Masa TenisiÖzge YılmazSpor
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