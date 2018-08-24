Partizan 1- Beşiktaş 1

Beşiktaş deplasmanda oynadığı Partizan ile 1-1 berabere kaldı.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sırbistan temsilcisi Partizan ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Alınan bu sonuçla Beşiktaş, sahasında oynayacağı rövanş öncesi avantaj sağladı. Belgrad'da oynanan maçta Partizan 14. dakikada Ricardo Gomes ile öne geçti. Beşiktaş'ın eşitlik sayısını 15. dakikada Tolgay Arslan kaydetti. Geri kalan bölümde gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. BEŞİKTAŞ AVANTAJI ELDE ETTİ Temsilcimiz Beşiktaş, 1-1 ile birlikte rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etti. Rövanşta Beşiktaş, 0-0 ve her türlü galibiyet halinde turu geçerek UEFA Avrupa Liginde gruplara kalacak. 1-1'lik eşitlik halinde ise maç uzatmalara gidecek. Bu maçın rövanşı 30 Ağustos Perşembe günü Vodafone Parkta oynanacak.

haberler