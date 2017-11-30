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Passolig kartlı taraftar sayısı yüzde 30 arttı

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada karşılaşmaları izleyen Passolig kartlı taraftar sayısı, geçen sezonun aynı periyoduna göre yüzde 30 artış gösterdi.

Passolig kartlı taraftar sayısı yüzde 30 arttı

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada karşılaşmaları izleyen Passolig kartlı taraftar sayısı, geçen sezonun aynı periyoduna göre yüzde 30 artış gösterdi.

30 Kasım 2017 Perşembe 12:28
Passolig kartlı taraftar sayısı yüzde 30 arttı

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Süper Lig karşılaşmalarını izleyen Passolig kartlı taraftar sayısının geçen sezona göre yüzde 30 arttığını bildirdi.

Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 3 milyonu aşkın kişinin Passolig kartı bulunduğunu söyledi.

Uygulamanın başlangıcında ana hedefin 4 milyon Passolig kartına ulaşmak olduğunu belirten Kazancı, beklenenden fazla ilgi olduğuna işaret ederek, "Passolig sayısında müthiş bir artış var. Bir ara 5 milyona mı çıkar diye düşündük ama onu da artık revize etmek gerekiyor. 7 milyondan daha fazla Passolig kart sahibi taraftar olacaktır diye düşünüyoruz." dedi.

Kazancı, 630 bine yakın Galatasaray, 600 bini aşkın Fenerbahçe ve 580 bine yakın Beşiktaş Passolig kartlı taraftar bulunduğunu, "üç büyükler"in taraftar kartlarının, toplam rakamın yarısından fazlasını oluşturduğunu kaydetti.

Passolig sisteminin Nisan 2014'te devreye girdiğini, 2014-2015 sezonunda Süper Lig'de müsabaka başına taraftar sayısının 10 bin 500'den 6 bin 500'e düştüğünü dile getiren Kazancı, bugün gelinen noktada ortalama taraftar sayısının 12 bin seviyesini geçtiğini vurguladı.

"Taraftar sayısı yüzde 30 arttı"

Süper Lig'de geride kalan 13 haftadaki taraftar sayısında geçen sezona göre artış olduğunu anlatan Kazancı, şöyle konuştu:

"Taraftar sayısında yüzde 30 seviyelerinde artış var, çok ciddi bir artış söz konusu. Şimdi sadece bunu üç büyüklere de bağlamamak lazım, bütün Anadolu takımlarında Kayseri ve Sivas başta olmak üzere çok ciddi anlamda artış var. Bunu tamamen yeni stadyumların açılmasına bağlıyorum. Anadolu'da neredeyse her şehrimizde yeni stadyumlar söz konusu."

Son 2 sezonun ilk 13 hafta karşılaştırması

Passolig verilerine göre Süper Lig'de son iki sezonun 13 haftalık bölümündeki bilet ve turnike geçiş sayıları şöyle:

2016-2017 Sezonu 2017-2018 SezonuArtış yüzdesi Bilet sayısı482 bin 960 543 bin 426 12,52Bilet tutarı (Lira)34.547.072 36.537.507 5,76 Turnike geçiş 1 milyon 89 bin 782 1 milyon 437 bin 324 31,89 Süper Lig'de Passolig kart sayıları

Süper Lig'de mücadele eden takımların Passolig kartlı taraftar sayıları ise şu şekilde:

TakımPassolig kart sayısı Galatasaray 629 bin 853Fenerbahçe604 bin 65Beşiktaş579 bin 128Trabzonspor189 bin 30Atiker Konyaspor120 bin 260Bursaspor116 bin 840Antalyaspor90 bin 342Göztepe48 bin 176Kayserispor48 bin 99Evkur Yeni Malatyaspor43 bin 789Demir Grup Sivasspor43 bin 67Medipol Başakşehir39 bin 143Aytemiz Alanyaspor28 bin 503Osmanlıspor23 bin 755Kardemir Karabükspor23 bin 711Teleset Mobilya Akhisarspor19 bin 467Gençlerbirliği15 bin 802Kasımpaşa11 bin 720

Son Güncelleme: 30.11.2017 10:32
Anahtar Kelimeler:
Taraftar SayısıSporSivasPassolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı
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