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19 Mayıs 2017 Cuma 19:52

Penaltılarda sürekli su içmesinin sebebi belli oldu

  Fenerbahçe’nin Başakşehir ile oynadığı kupa maçının penaltı atışları sırasında sürekli su içen kaleci Volkan Demirel’in bunu neden yaptığı ortaya çıktı.

Penaltılarda sürekli su içmesinin sebebi belli oldu
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Penaltılarda sürekli su içmesinin sebebi belli oldu
  Fenerbahçe’nin Başakşehir ile oynadığı kupa maçının penaltı atışları sırasında sürekli su içen kaleci Volkan Demirel’in bunu neden yaptığı ortaya çıktı.
Başakşehir ile oynanan ve penaltı atışlarıyla Fenerbahçe’nin elendiği kupa maçının kahramanı hiç tartışmasız Volkan Demirel’di. Sosyal medyanın da gündemine oturan tecrübeli kaleci maç sonrası çok üzgündü ve kimseyle görüşmek istemedi.
Başakşehir’in atacağı her penaltı kalenin yanına giderek su içen ve bu görüntüsü ile sosyal medyanın gündemine oturan tecrübeli kaleci kaçırdığı atışla da çok konuşulmuştu.
Volkan bu durumu yakın çevresine “Penaltı atışları öncesi su içmek yıllardır yaptığım bir uğurum” şeklinde açıkladı.
Karşılaşma sonrası oldukça üzgün olduğu gözlenen ve kimseyle görüşmek istemediğini söyleyen Volkan’ın kaçırdığı penaltıyla da ilgili kısa bir değerlendirmesi oldu.
Normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 eşiklikle sonuçlanan ve penaltılara giden maçta seri atışlar büyük heyecana yol açmış, 10. atışlarda iki takımın kalecileri topun başına geçmişti. Başakşehir kalecisi Volkan Babacan topu üst direğe nişanlamış, Volkan Demirel’in atacağı başarılı penaltı finali getirecek atış olmuştu. Ancak tecrübeli kaleci kötü bir vuruşla topu auta atmış, ardından devam eden penaltıların neticesinde finalist Başakşehir olmuştu.
Volkan bu durumu ise “Antrenmanlarda zaman zaman penaltı çalışıyorum. Bu atışlarda başarılı da oluyorum. Kaçırdığıma çok şaşırdım” şeklinde açıkladı.
(Hürriyet)
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Volkan Demirel
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