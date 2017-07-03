Pepe Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılar, uzun bir süreden beri peşinde oldukları Pepe ile mutlu sona geldi.

Siyah-beyazlılar, uzun bir süreden beri peşinde oldukları Pepe ile mutlu sona geldi.Fotomaç!ın haberine göre Beşiktaş yılın transfer bombasını patlatıyor. Beşiktaş'ın tam yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, 34 yaşındaki dünyaca ünlü stoper için Portekiz'e gitti veaçıklamasını yaptı.