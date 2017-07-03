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03 Temmuz 2017 Pazartesi 22:30

Pepe Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılar, uzun bir süreden beri peşinde oldukları Pepe ile mutlu sona geldi.

Pepe Beşiktaş'ta
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Pepe Beşiktaş'ta
Siyah-beyazlılar, uzun bir süreden beri peşinde oldukları Pepe ile mutlu sona geldi.Fotomaç!ın haberine göre Beşiktaş yılın transfer bombasını patlatıyor. Beşiktaş'ın tam yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, 34 yaşındaki dünyaca ünlü stoper için Portekiz'e gitti ve "Transferi bitirmek üzereyiz" açıklamasını yaptı.
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