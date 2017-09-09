Pepe'den Beşiktaş taraftarına övgü

MADRİD (AA) - Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe, İspanyol televizyonuna verdiği demeçte Beşiktaş taraftarını överken, Real Madridlileri eleştirdi.
Pepe'nin açıklaması İspanyol basınında geniş yer buldu.
Muhabir: Şenhan Bolelli
Portekizli savunma oyuncusu Pepe, "Real Madrid'de taraftar çok motive değildi. Beşiktaş'ta ise bir futbolcu iyi şeyler yapmak için sahaya çok motive çıkıyor." dedi.
MADRİD (AA) - Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe, İspanyol televizyonuna verdiği demeçte Beşiktaş taraftarını överken, Real Madridlileri eleştirdi.
Pepe'nin açıklaması İspanyol basınında geniş yer buldu.
Muhabir: Şenhan Bolelli