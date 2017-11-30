PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne ceza

İSTANBUL (AA) - TFF'den yapılan açıklamada kurulun, ligin 13. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu saha olayları gerekçesiyle konuk ekibe 15 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

PFDK'nın Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada misafir takım seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle siyah-beyazlı kulübe 120 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı. Kurulun ayrıca kötü tezahüratta bulunan misafir tribünündeki seyircilerin bir sonraki deplasman müsabakasına girişlerini bloke ettiği kaydedildi.

Kurulun, Evkur Yeni Malatyaspor'a taraftarlarının Beşiktaş maçında neden olduğu saha olayları sebebiyle 15 bin lira, Osmanlıspor'a da Gençlerbirliği müsabakasında stada biletsiz seyirci alınmasından dolayı 100 bin lira para cezası uyguladığı ifade edildi.

PFDK'nın, Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle ev sahibi ekibe 15 bin lira para cezası verdiği belirtildi. Ayrıca aynı müsabakada çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bazı tribünlerdeki seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edildiği kaydedildi.

Kurulun, aynı müsabakada Trabzonspor'a, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle 105 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı. Çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bazı bordo-mavili tarafların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edildiği aktarıldı.

Muhabir: Süha Gür