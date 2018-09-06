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PFDK'dan Belhanda'ya 3 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ligin 4. haftasında yaşanan olaylara dair kararlarını açıkladı.

PFDK'dan Belhanda'ya 3 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ligin 4. haftasında yaşanan olaylara dair kararlarını açıkladı.

06 Eylül 2018 Perşembe 18:21
PFDK'dan Belhanda'ya 3 maç ceza

PFDK'dan Belhanda'ya 3 maç ceza

   Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ligin 4. haftasında yaşanan olaylara dair kararlarını açıkladı. Kararlara göre Galatasaraylı Younes Belhanda rakibine yönelik ciddi faulü sebebiyle 3 müsabakadan men edilirken, antrenör Hasan Şaş ise rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle 3 maç soyunma odası ve kulübeye giriş yasağı cezası aldı. Öte yandan Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, Erzurumspor maçında rakip takım yöneticisine yumruk atması nedeniyle 3 müsabakadan men cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.09.2018 tarih ve 8 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

"1- BURSASPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI 120,124,125,127 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 123,124,125, DOĞU ÜST 216, TOFAŞ KUZEY 108 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen GÜNEY KALE ARKASI 124 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Anahtar Kelimeler:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)
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