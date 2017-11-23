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PFDK'dan İrfan Buz ve Henrique'ye birer maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ile Teleset Mobilya Akhisarsporlu futbolcu Paulo Henrique'ye birer maç ceza verdi.

PFDK'dan İrfan Buz ve Henrique'ye birer maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ile Teleset Mobilya Akhisarsporlu futbolcu Paulo Henrique'ye birer maç ceza verdi.

23 Kasım 2017 Perşembe 17:04
PFDK'dan İrfan Buz ve Henrique'ye birer maç ceza

İSTANBUL (AA) - TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın İrfan Buz'a Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Trabzonspor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Ligdeki Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Teleset Mobilya Akhisarspor'un Brezilyalı golcüsü Henrique'ye de rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 1 müsabakadan men ve 4 bin 350 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

PFDK'nın Trabzonspor ve Kayserispor kulüplerine de taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15'er bin lira ceza kesildiği aktarıldı.

Disiplin kurulunun TFF 1. Lig kulüplerinden Boluspor'un yöneticisi Hakkı Öztabağ'a karşılaşma hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin lira ceza verdiği vurgulandı.

Kurulun ayrıca TFF 1. Lig ekipleri Adana Demirspor, Eskişehirspor ve Samsunspor'a 7 bin 500 lira, MKE Ankaragücü'ne ise 4 bin 500 lira para cezası kestiği bildirildi.

Muhabir: Emrah Oktay

Son Güncelleme: 23.11.2017 17:31
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporTeleset Mobilya AkhisarsporSüper LiğSporPaulo HenriqueOsmanlısporKayserisporFutbol
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