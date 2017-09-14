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PFDK'den 4 Süper Lig takımına ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye 100 bin lira para cezası verirken, Ülker Stadı'nda okul üst D bloka giren taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını Beşiktaş derbisi için bloke etti

PFDK'den 4 Süper Lig takımına ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye 100 bin lira para cezası verirken, Ülker Stadı'nda okul üst D bloka giren taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını Beşiktaş derbisi için bloke etti

14 Eylül 2017 Perşembe 16:46
PFDK'den 4 Süper Lig takımına ceza

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 4 Süper Lig takımının yanı sıra TFF 1. Lig ekiplerine çeşitli cezalar verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, PFDK, Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Süper Lig maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 100 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul ayrıca, saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu okul üst tribün D bloka giriş yapan sarı-lacivertli seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki iç saha maçı olan Beşiktaş derbisi için bloke edilmesini kararlaştırdı.

Disiplin kurulu, Kayserispor'a Demir Grup Sivasspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 45 bin lira para cezası kesti. PFDK, Atiker Konyaspor'u 15 bin, Gençlerbirliği'ni ise 10 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.

PFDK ayrıca, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Erdoğan Yeşilyurt'a rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası, MKE Ankaragücü'nün kaleci antrenörü Osman Zeki Korkmaz'a da müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 6 bin 500 lira para cezası verdi.

Muhabir: Süha Gür

Son Güncelleme: 15.09.2017 09:06
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğSporPFDKFenerbahçe
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