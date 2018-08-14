Phillip Cocu "Tura adımızı yazdırmak istiyoruz”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica karşısında taraftarların da desteğiyle maksimum seviyede performans göstereceklerini belirtti. İki takımın da son derece kaliteli olduğunun altını çizen Hollandalı çalıştırıcı, detayların belirleyici olacağına vurgu yaptı ve bir üst tura yükselmek istediklerini söyledi.



Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Benfica ile bu akiam oynayacağı karşılaşma öncesinde Teknik Direktörümüz Phillip Cocu basının karşısına geçti. Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren Cocu, daha sonra soruları yanıtladı.



İlk olarak yarın oynanacak maçı değerlendiren Cocu, “ Yarın kesinlikle çok önemli bir karşılaşma olacak. İlk maçı deplasmanda 1-0’lık mağlubiyetle tamamladık. Yarın kendi sahamızda farklı bir maç oynayacağız. İlk karşılaşmada son derece güzel bir atmosfer vardı. İkinci maç bizim taraftarlarımızın önünde oynanacak. Taraftarlarımız ligde oynadığımız maçta burayı nasıl bir hale getirebileceklerini gayet iyi bir şekilde gösterdiler. Etkileyici bir atmosfer vardı. Onların çok katkısı oldu. Birlikte olmaya ihtiyacımız var. Birlikte olmaya mecburuz. Maksimum seviyemizde performans göstermeye mecburuz. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Yarın galip ayrılıp, bu turu geçip bir sonraki tura adımızı yazdırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Phillip Cocu, turun ilk karşılaşmasıyla ilgili, “Benim için herhangi bir sürpriz yoktu. Onların daha önce izlediğimiz maçlarında bu şekilde oynadıklarını, aynı şekilde oyunlar sergilediklerini görmüştük. Rakibimiz ofansif ve hızlı pas yapan bir takım. Kısa kombinasyonları iyi bir şekilde başaran bir takım. Bana göre ilk yarıda çok iyi bir futbol sergiledik. İkinci yarıda Benfica’nın oluşturduğu baskıyla da alakalı olarak oyunu biraz geride kabul ettik. Kendi sahamızda bu durumu biraz daha geliştirmeliyiz. Kalemize bu şekilde yaklaşmalarına izin vermemeliyiz. O oyunun sonucu olarak gol attılar. Benfica’yla oynuyorsanız detaylar belirleyicidir. İki takım da son derece kaliteli takımlar. Umuyorum yarın detaylar bizden yana olur” açıklamasını yaptı.



Turu getirecek skoru alabilmek için sahada olacaklarını söyleyen deneyimli antrenör, “Yarın eğer hücum oynarlarsa arkada bize daha fazla alan bırakacaklar demektir. Eğer savunmayı ön planda tutan bir anlayışla karşımıza çıkarlarsa üretebilmek için çok yaratıcı olmamız gerekecek. Elimizdeki özelliklere bağlı olarak kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Onun bahsettiği 3-3’lük bir skor bize yetmez, biz tur için sahada olacağız. En önemlisi turu geçebilmek. İstediğimiz skor bize turu getiren skor. Benfica’nın da hedefi muhakkak budur” diye konuştu.







