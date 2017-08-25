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Porto Teknik Direktörü Conceiçao: Gruptaki her takım birincilik için mücadele edebilir

Porto Teknik Direktörü Conceiçao, "Gruptaki her takım birincilik için mücadele edebilir." dedi.

Porto Teknik Direktörü Conceiçao: Gruptaki her takım birincilik için mücadele edebilir

Porto Teknik Direktörü Conceiçao, "Gruptaki her takım birincilik için mücadele edebilir." dedi.

25 Ağustos 2017 Cuma 20:34
Porto Teknik Direktörü Conceiçao: Gruptaki her takım birincilik için mücadele edebilir

MADRİD (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu G Grubu'nda yer alan Portekiz ekibi Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceiçao, gruptaki her takımın liderlik için mücadele edebileceğini kaydetti.

Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli oldu

Kulübün internet sitesine UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleriyle ilgili açıklama yapan Conceiçao, "Çok dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Gruptaki her takım birincilik için mücadele edebilir. Bazen bu tip gruplarda çok puan almak zor olur. O yüzden dikkatli olmak, rakiplerimizi iyi analiz etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş özellikle kendi sahasında çok güçlü bir takım"

Fransa liginin son şampiyonu Monaco'yu yakından tanıdığını belirten Conceiçao, "Türkiye'de son iki yılın şampiyonu Beşiktaş, özellikle kendi sahasında çok güçlü bir takım. Alman liginin yükseleni Leipzig ise yıldız futbolculara sahip olmasa da takım olarak yıldız." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Şenhan Bolelli

Son Güncelleme: 25.08.2017 21:59
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiSporSergio ConceiçaoPortoBeşiktaş
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