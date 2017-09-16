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Potada Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında yarın Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek.

Potada Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında yarın Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek.

16 Eylül 2017 Cumartesi 11:55
Potada Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor

İSTANBUL

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) final maçında yarın Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı final saat 21.30'da başlayacak.

İspanya ile Rusya arasında yapılacak üçüncülük mücadelesi ise yarın saat 17.00'de oynanacak.

Sırplar, Yugoslavya döneminde 8 şampiyonluk yaşadı. Yugoslavya'nın dağılması ve ardından geçen süreçte Sırplar, ülkelerinin Sırbistan adını almasından sonra 2009'da gümüş madalya kazanmıştı.

Slovenya Milli Takımı ise tarihinde ilk kez Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde mücadele edecek.

Muhabir: Emre Doğan

Son Güncelleme: 16.09.2017 12:10
Anahtar Kelimeler:
SporSlovenyaSırbistanBasketbol2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası
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