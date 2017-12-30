Potada derbi heyecanı

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında yarın Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Doğuş karşı karşıya gelecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak derbi saat 13.00'te başlayacak.

Kulüpler arasındaki anlaşma gereğince konuk Fenerbahçe'nin taraftarlarının salonda izleyemeyeceği yılın son derbisinde siyah-beyazlı taraftar için satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi.

Ligde oynadığı maçlardan 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Doğuş, averajla zirvede yer alıyor. Yaptığı müsabakaların 9'unu kazanıp, 3'ünü kaybeden Beşiktaş Sompo Japan ise averajla üçüncü sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Doğuş, rakibi ile ligde oynadığı son 14 karşılaşmayı da kazandı. Beşiktaş Sompo Japan, sarı-lacivertli takım karşısındaki son galibiyetini şampiyon olduğu 2011-2012 sezonunun play-off çeyrek final aşamasında elde etti.

İki takım geçen sezon ligin play-off final etabında karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe, rakibi ile oynadığı 4 maçı da kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Muhabir: Ercan Çakar