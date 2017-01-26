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26 Ocak 2017 Perşembe 14:06

Potada dev karşılaşma

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Turkish Airlines Euroleague 20. hafta maçında ezeli rakibi Galatasaray Odeabank’ı konuk ediyor.

Potada dev karşılaşma
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Potada dev karşılaşma
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Turkish Airlines Euroleague 20. hafta maçında ezeli rakibi Galatasaray Odeabank’ı konuk ediyor.
   Bu akşam Ülker Sports Arena’da 20.45’de başlayacak karşılaşmayı beIn Sports 3 kanalı naklen yayınlayacak.Karşılaşmayı Faniel Hierrezuelo (İspanya) ,Carmelo Paternico (İtalya),Josip Tadojkoviç (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.
   Fenerbahçe Euroleague’de son maçına Kazan deplasmanında çıktı ve 81-86 galip ayrılarak dördüncü sıraya yerleşti.
   Galatasaray ise son Eyroleague maçında Maccabi FOX’u ağırladı ve tarihi farkla 102-63 yendi.
   İki takım bu sezon oynadıkları maçlarda ise Fenerbahçe, rakibiyle Euroleague’in ilk yarısında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynadığı maçtan 87-103 galip ayrıldı. 
  Sarı lacivertliler, rakibini Spor Toto Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Ülker Sports Arena’da ağırladı ve mücadeleyi 92-74 kazandı.  

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Turkish Airlines Euroleague 20. hafta maçında ezeli rakibi Galatasaray Odeabank’ı konuk ediyor.
   Bu akşam Ülker Sports Arena’da 20.45’de başlayacak karşılaşmayı beIn Sports 3 kanalı naklen yayınlayacak.Karşılaşmayı Faniel Hierrezuelo (İspanya) ,Carmelo Paternico (İtalya),Josip Tadojkoviç (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.
   Fenerbahçe Euroleague’de son maçına Kazan deplasmanında çıktı ve 81-86 galip ayrılarak dördüncü sıraya yerleşti.
   Galatasaray ise son Eyroleague maçında Maccabi FOX’u ağırladı ve tarihi farkla 102-63 yendi.
   İki takım bu sezon oynadıkları maçlarda ise Fenerbahçe, rakibiyle Euroleague’in ilk yarısında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynadığı maçtan 87-103 galip ayrıldı. 
  Sarı lacivertliler, rakibini Spor Toto Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Ülker Sports Arena’da ağırladı ve mücadeleyi 92-74 kazandı.  
 
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeGalatasarayBasketbolEuroleague
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Fenerbahçe 85- Galatasaray Odeabank 80
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Turkish AirlinesEuroleague  20. hafta maçında ezeli rakibi Galatasaray Odeabank’ı...

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