Potada dev karşılaşma

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Turkish Airlines Euroleague 20. hafta maçında ezeli rakibi Galatasaray Odeabank’ı konuk ediyor.
Bu akşam Ülker Sports Arena’da 20.45’de başlayacak karşılaşmayı beIn Sports 3 kanalı naklen yayınlayacak.Karşılaşmayı Faniel Hierrezuelo (İspanya) ,Carmelo Paternico (İtalya),Josip Tadojkoviç (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.
Fenerbahçe Euroleague’de son maçına Kazan deplasmanında çıktı ve 81-86 galip ayrılarak dördüncü sıraya yerleşti.
Galatasaray ise son Eyroleague maçında Maccabi FOX’u ağırladı ve tarihi farkla 102-63 yendi.
İki takım bu sezon oynadıkları maçlarda ise Fenerbahçe, rakibiyle Euroleague’in ilk yarısında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynadığı maçtan 87-103 galip ayrıldı.
Sarı lacivertliler, rakibini Spor Toto Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Ülker Sports Arena’da ağırladı ve mücadeleyi 92-74 kazandı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Turkish Airlines Euroleague 20. hafta maçında ezeli rakibi Galatasaray Odeabank’ı konuk ediyor.
Bu akşam Ülker Sports Arena’da 20.45’de başlayacak karşılaşmayı beIn Sports 3 kanalı naklen yayınlayacak.Karşılaşmayı Faniel Hierrezuelo (İspanya) ,Carmelo Paternico (İtalya),Josip Tadojkoviç (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.
Fenerbahçe Euroleague’de son maçına Kazan deplasmanında çıktı ve 81-86 galip ayrılarak dördüncü sıraya yerleşti.
Galatasaray ise son Eyroleague maçında Maccabi FOX’u ağırladı ve tarihi farkla 102-63 yendi.
İki takım bu sezon oynadıkları maçlarda ise Fenerbahçe, rakibiyle Euroleague’in ilk yarısında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynadığı maçtan 87-103 galip ayrıldı.
Sarı lacivertliler, rakibini Spor Toto Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Ülker Sports Arena’da ağırladı ve mücadeleyi 92-74 kazandı.