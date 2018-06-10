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Potada final heyecanı sürüyor

TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Bursa'da karşı karşıya gelecek.

Potada final heyecanı sürüyor

TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Bursa'da karşı karşıya gelecek.

10 Haziran 2018 Pazar 13:34
Potada final heyecanı sürüyor

İSTANBUL

TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında 11 Haziran Pazartesi günü Bursa'da karşılaşacak.

TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabaka beIN Sports 3 ve NTV'den naklen yayınlanacak.

Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Doğuş, çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u, yarı finalde ise Banvit'i eleyerek adını finale yazdırdı. Sezonu ikinci sırada tamamlayan TOFAŞ ise Eskişehir Basket ve Anadolu Efes'i geçerek finale yükseldi.

Toplamda 4 galibiyete ulaşacak takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk iki maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında rakibini 103-63 ve 86-78'lik skorlarla mağlup etmeyi başardı. TOFAŞ, üçüncü maçta evinde sarı-lacivertlileri 91-88 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

İki takım arasındaki serinin beşinci maçı ise 13 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Muhabir: Metin Arslancan

Son Güncelleme: 11.06.2018 05:53
Anahtar Kelimeler:
Spor
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