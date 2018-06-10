Potada final heyecanı sürüyor

İSTANBUL
TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında 11 Haziran Pazartesi günü Bursa'da karşılaşacak.
TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabaka beIN Sports 3 ve NTV'den naklen yayınlanacak.
Toplamda 4 galibiyete ulaşacak takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk iki maçında Fenerbahçe Doğuş, sahasında rakibini 103-63 ve 86-78'lik skorlarla mağlup etmeyi başardı. TOFAŞ, üçüncü maçta evinde sarı-lacivertlileri 91-88 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.
İki takım arasındaki serinin beşinci maçı ise 13 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Muhabir: Metin Arslancan