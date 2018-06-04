Potada final mücadelesi başlıyor

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasındaki play-off final mücadelesi, yarın başlayacak.
Final serisinde dört galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maç, normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli ekibin sahasında oynanacak.
Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasındaki ilk karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. beIN Sports'tan naklen yayınlanacak maç, Ülker Spor ve Etkinlik'te yapılacak.
TOFAŞ ise yarı finalde Anadolu Efes'i 3-1'le geçerek finalde yer almayı başardı.
Muhabir: Ercan Doğan