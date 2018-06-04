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Potada final mücadelesi başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasındaki play-off final serisinin ilk maçı yarın yapılacak.

Potada final mücadelesi başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasındaki play-off final serisinin ilk maçı yarın yapılacak.

04 Haziran 2018 Pazartesi 12:01
Potada final mücadelesi başlıyor

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasındaki play-off final mücadelesi, yarın başlayacak.

Final serisinde dört galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maç, normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli ekibin sahasında oynanacak.

Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasındaki ilk karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. beIN Sports'tan naklen yayınlanacak maç, Ülker Spor ve Etkinlik'te yapılacak.

Finaldeki ekiplerden Fenerbahçe Doğuş, yarı final mücadelesinde Banvit'e 3-0 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

TOFAŞ ise yarı finalde Anadolu Efes'i 3-1'le geçerek finalde yer almayı başardı.

Muhabir: Ercan Doğan

Son Güncelleme: 04.06.2018 09:07
Anahtar Kelimeler:
TofaşTahincioğlu Basketbol Süper LigiSporFenerbahçe DoğuşBasketbol
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