Potada SSCB'nin rekoru hala kırılamadı

İSTANBUL - (AA) - Türkiye'nin yanı sıra İsrail, Romanya ve Finlandiya'da oynanacak grup maçlarıyla başlayacak Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde en çok kupayı SSCB kazandı.

Dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma unvanını sürdürüyor.

İlki 1935 yılında Cenevre'de düzenlenen ve Letonya'nın şampiyonluğa ulaştığı Avrupa Şampiyonası'nda, SSCB 14 kez birincilik kürsüsüne çıktı. 1957 ile 1971 yılları arasında yapılan 8 kupayı da üst üste kazanan SSCB, ulaşılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor.

SSCB ayrıca şampiyonada 3 kez gümüş, 4 kez de bronz madalyayı müzesine götürdü.

Yugoslavya ikinci

Yugoslavya, şampiyonada SSCB'den sonra en fazla birincilik kazanan takım oldu.

Şampiyonada 8 kez kupayı havaya kaldıran Yugoslavya, 5 kez gümüş, 4 kez de bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndave Litvanya üçer kez şampiyonluğa ulaşırken, Yunanistan ve İtalya ikişer kez, Letonya, Çekoslovakya, Mısır, Macaristan, Almanya, Rusya ve Fransa da birer kez şampiyonluk yaşadı.

İspanya'nın yükselişi

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son yıllarda İspanya damgasını vurdu.

İspanya, son 4 şampiyonanın 3'ünde birincilik kupasını müzesine götürdü.

İspanyollar, 2009, 2011 ve 2015 yılında gerçekleştirilen şampiyonalarda birincilik kürsüsüne çıkarken, 2013 yılındaki organizasyonu ise üçüncü sırada bitirdi.

Şampiyonada madalya kazanan takımlar

Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde madalya kazanan takımlar şöyle:

YılAltın GümüşBronz 1935 Letonya İspanya Çekoslovakya 1937Litvanya İtalya Fransa 1939 Litvanya Letonya Polonya 1946 Çekoslovakya İtalya Macaristan 1947 SSCBÇekoslovakya Mısır 1949 Mısır Fransa Yunanistan 1951 SSCB Çekoslovakya Fransa 1953 SSCB Macaristan Fransa 1955 Macaristan Çekoslovakya SSCB 1957 SSCB Bulgaristan Çekoslovakya 1959 SSCB ÇekoslovakyaFransa 1961 SSCB Yugoslavya Bulgaristan 1963 SSCB Polonya Yugoslavya 1965 SSCB Yugoslavya Polonya 1967 SSCB Çekoslovakya Polonya 1969 SSCB Yugoslavya Çekoslovakya 1971 SSCB Yugoslavya İtalya 1973 Yugoslavya İspanya SSCB 1975 Yugoslavya SSCB İtalya 1977 Yugoslavya SSCB Çekoslovakya1979 SSCB İsrail Yugoslavya 1981 SSCB Yugoslavya Çekoslovakya 1983 İtalya İspanya SSCB 1985 SSCB Çekoslovakya İtalya 1987 Yunanistan SSCB Yugoslavya 1989 Yugoslavya Yunanistan SSCB 1991 Yugoslavya İtalya İspanya 1993 AlmanyaRusya Hırvatistan 1995 Yugoslavya Litvanya Hırvatistan 1997 Yugoslavya İtalya Rusya 1999 İtalya İspanya Yugoslavya 2001 Yugoslavya Türkiye İspanya 2003 Litvanya İspanya İtalya 2005 Yunanistan Almanya Fransa 2007 Rusya İspanya Litvanya 2009 İspanya Sırbistan Yunanistan 2011 İspanya Fransa Rusya 2013 Fransa Litvanya İspanya 2015 İspanya Litvanya Fransa