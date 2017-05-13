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13 Mayıs 2017 Cumartesi 07:56

Premier Lig şampiyonu Chelsea oldu

 İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu bu sene bir maçı eksik Chelsea oldu

Premier Lig şampiyonu Chelsea oldu
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Premier Lig şampiyonu Chelsea oldu
   İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu bu sene bir maçı eksik Chelsea oldu.Bir maçı eksik Chelsea, bu galibiyetle puanını 87'ye yükseltti ve 3 maçı kalan en yakın takipçisi Tottenham ile arasındaki puan farkını 10'a çıkararak tarihinin 6. şampiyonluğuna uzandı.
    Londra ekibi, Chelsea 1954-1955, 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010 ve 2014-2015 sezonlarında da lig şampiyonluğuna ulaşmıştı. Öte yandan Chelsea'nin İtalyan çalıştırıcısı Antonio Conte, teknik direktörlük kariyerindeki 5. lig şampiyonluğunu elde etti. Bari'yi 2008-2009'da İtalya Birinci Futbol Ligi'ne çıkaran Conte, Juventus'u da üst üste 3 yıl (2012, 2013, 2014) lig şampiyonluğuna taşıdı.
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İngilter Premier LigChelsea
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