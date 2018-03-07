PSG 1- Real Madrid 2

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid PSG'yi deplasmanda 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.Real Madrid, PSG'yi ilk maçta olduğu gibi yine yendi. Ronaldo bir kez daha sahnedeydi. Real turnuvada üst üste sekizinci kez çeyrek finale yükseldi.UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Paris Saint-Germain ile Real Madrid, Parc Des Princes'ta karşı karşıya geldiler. Müsabakayı 2-1 kazanan Real Madrid toplamda 5-2'lik üstünlükle adını çeyrek finale yazdırdı. Konuk ekibe zaferi getiren goller Cristiano Ronaldo ve Casemiro'dan geldi. Ev sahibinin tek sayısını ise Cavani kaydetti. PSG, Marco Verratti'nin 68. dakikada atılmasıyla oyunu 10 kişi tamamladı.

Maçkolik