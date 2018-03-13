Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118240
ALTIN
164.000
DOLAR
3.8681
STERLİN
5.3649
EURO
4.7712
Beşiktaş Bayern Münih'i konuk ediyor
Beşiktaş Bayern Münih'i konuk ediyor
Serena Williams Indian Wells'te ablasına takıldı
Serena Williams Indian Wells'te ablasına...
Ali Koç'tan Alex açıklaması: Alex'i Türkiye'ye ben getirmiyorum
Ali Koç'tan Alex açıklaması: Alex'i...
Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı
Trabzonspor 3 puanı 3 golle...
Talisca Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı
Talisca Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

Quaresma, gol hasretini sonlandırmaya çalışacak

Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında son golünü 23 Kasım 2016'da Benfica'ya atan Ricardo Quaresma, 475 günlük hasretini Bayern Münih karşısında sonlandırmak için görev bekleyecek.

Quaresma, gol hasretini sonlandırmaya çalışacak

Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında son golünü 23 Kasım 2016'da Benfica'ya atan Ricardo Quaresma, 475 günlük hasretini Bayern Münih karşısında sonlandırmak için görev bekleyecek.

13 Mart 2018 Salı 14:04
Quaresma, gol hasretini sonlandırmaya çalışacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın siyah-beyazlı takımın Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmada, Avrupa'da gol hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Avrupa kupalarında Beşiktaş'ın en golcü oyuncularından biri konumunda bulunan Quaresma, Avrupa'da uzun süredir fileleri havalandıramamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı takımın Avrupa'da yaptığı karşılaşmalarda 11 kez fileleri havalandıran Portekizli oyuncu, son golünü Benfica ile 23 Kasım 2016'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında atmıştı. İstanbul'da yapılan ve 3-3 berabere biten karşılaşmada penaltıdan golünü kaydeden Quaresma, 475 günlük gol hasretini Bayern Münih karşısında sonlandırmak için şans arayacak.

Ligde 2 maçtır oynayamıyor

Cezası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyen Quaresma, Bayern Münih karşısında teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.

Quaresma, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı 5 maç ceza nedeniyle iki karşılaşmada forma giyemedi. Cezası nedeniyle Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarında da görev alamayacak Portekizli oyuncu, Bayern Münih maçında gol atması halinde Avrupa'da siyah-beyazlı formayla 12 golü Bobo'yu da yakalayacak.

Anahtar Kelimeler:
Bayern MünihBeşiktaşRicardo QuaresmaSporUEFA Şampiyonlar Ligis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trail Blazers'tan 10 maçlık seri
Trail Blazers'tan 10 maçlık seri
Galatasaray Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor
Galatasaray Kadıköy'de 18 yıldır kazanamıyor
Trabzonspor'da Burak Yılmaz güvencesi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz güvencesi
Beşiktaş'ın kozu Talisca
Beşiktaş'ın kozu Talisca
Beşiktaş Avrupa kupalarında 204. maçına çıkıyor
Beşiktaş Avrupa kupalarında 204. maçına çıkıyor
Beşiktaş Bayern Münih'i konuk ediyor
Beşiktaş Bayern Münih'i konuk ediyor
Serena Williams Indian Wells'te ablasına takıldı
Serena Williams Indian Wells'te ablasına takıldı
Ali Koç'tan Alex açıklaması: Alex'i Türkiye'ye ben getirmiyorum
Ali Koç'tan Alex açıklaması: Alex'i Türkiye'ye ben getirmiyorum

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim