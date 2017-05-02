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Spor:
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02 Mayıs 2017 Salı 15:22

Radyo dinleyicisini yayından kovdu

Radyo dinleyicisini yayından kovdu.

Radyo dinleyicisini yayından kovdu
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Radyo dinleyicisini yayından kovdu
   Radyo Spor kanalında her sabah spor yorumları yapan Barış Ertül ve Selçuk Aytekin programlarına Antalya'dan bağlanan bir sporseverin sözleri üzerine yayını kesti ve dinleyiciyi yayından attı.
   Antalya'dan Barış isminde bir izleyici bu sabah Radyo Spor programına canlı bağlandı.Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen dinleyici Beşiktaş takımı ve futbolcuları hakkında eleştirlerde bulundu.Eleştiriler sırasında Beşiktaşlı oyuncu Tosic hakkında yaptığı eleştiri dozunu aşınca dinleyici Barış Ertül  tarafından nazikce uyarıldı.Bunun üzerine dinleyici araya girerek lafımı tamamlayım deyince çileden çıkan Barış Ertül burada kimin konuşup kimin konuşmayacağına ben karar veririm.Bunu iyi biliyorsunuz değil mi diye dinleyiciye söz söyleyince Antalya'lı dinleyice de bizde kimi dinleyip dinlemiyeceğimize biz karar veririz dedi.Bu sözlerden sonra yorumcu Barış Ertül dinleyiciye "O zaman bu saatten sonra bizim radyomuzu dinleme" dedi ve dinleyiciyi yayından aldı.
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Anahtar Kelimeler
Selçuk AytekinBarış ErtülRadyo Spor
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