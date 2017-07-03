﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2017 Pazartesi 01:01

Rakibine yenilen boğa dehşet saçtı

Kafkasör şenlikleri sırasında düzenlenen boğa güreşlerinde, rakibine yenilen bir boğa kaçarken vatandaşları ezdi....

Rakibine yenilen boğa dehşet saçtı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Rakibine yenilen boğa dehşet saçtı


Artvin’de bu yıl 37’incisi düzenlenen Kafkasör Şenlikleri’nde boğa güreşlerinin olduğu sırada rakibine yenilen boğa kaçarken bir kişiyi ezdi.
Artvin’in Kafkasör yaylasında düzenlenen boğa güreşlerinde Mahir Gülseçkin’e ait 8 yaşındaki 770 kilogram ağırlığındaki Kadirağa isimli boğa ile 10 yaşındaki 785 kilogramlık Aras Yiğit’in boğası Rüzgar’ın güreştiği sırada Kadirağa’nın baskılarına cevap veremeyen Rüzgar’ın arena dışına kaçmaya çalıştığı sırada önüne çıkan Emrah Yiğit’i ezerek yaraladı.
Arenaya gelen 112 ekipleri tarafından yaralı Emrah Yiğit olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 
Cerattape#039;de ağaç katliamı yeniden başlıyor
Cerattape'de ağaç katliamı yeniden başlıyor
Türkiye Barolar Birliğinden Artvin Cerattepe çıkarması
Türkiye Barolar Birliği’nden Artvin Cerattepe çıkarması
Artvinde çevrecilerin maden direnişi sürüyor
Artvin'de çevrecilerin maden direnişi sürüyor
Artvinde iş makineleri ve kamyonlar bölgeden ayrıldı, bir kamyon yakıldı
Artvin’de iş makineleri ve kamyonlar bölgeden ayrıldı, bir kamyon yakıldı
Artvinliler Cerattepe için nöbette : Araç geçişine izin yok
Artvinliler Cerattepe için nöbette : Araç geçişine izin yok
Artvinde çevreciler yine sokakta
Artvin’de çevreciler yine sokakta
ARTVİN KAFKASÖRDE MADENE KARŞI HUKUK ZAFERİ (2)
ARTVİN KAFKASÖR’DE MADENE KARŞI HUKUK ZAFERİ (2)
ARTVİN KAFKASÖRDE MADENE KARŞI HUKUK ZAFERİ
ARTVİN KAFKASÖR’DE MADENE KARŞI HUKUK ZAFERİ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor yeni sezonu Macaristan'da açtı Trabzonspor yeni sezonu Macaristan'da açtı
Başkan Orman'dan Pepe açıklaması Başkan Orman'dan Pepe açıklaması
Ergin Ataman’dan şok sözler Ergin Ataman’dan şok sözler
Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş yeni sezonu açtı Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş yeni sezonu açtı
Göztepe'de iki önemli transfer daha Göztepe'de iki önemli transfer daha
Fenerbahçe sezon hazırlıklarını Topuklu Yaylası'nda yapıyor Fenerbahçe sezon hazırlıklarını Topuklu Yaylası'nda...
Yukarı Çık

Trabzonspor yeni sezonu Macaristan'da açtı
Yeni sezon hazırlıkları için Macaristan'a giderek kampa giren Trabzonspor, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Haberi Oku