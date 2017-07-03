Rakibine yenilen boğa dehşet saçtı

Artvin’de bu yıl 37’incisi düzenlenen Kafkasör Şenlikleri’nde boğa güreşlerinin olduğu sırada rakibine yenilen boğa kaçarken bir kişiyi ezdi.Artvin’in Kafkasör yaylasında düzenlenen boğa güreşlerinde Mahir Gülseçkin’e ait 8 yaşındaki 770 kilogram ağırlığındaki Kadirağa isimli boğa ile 10 yaşındaki 785 kilogramlık Aras Yiğit’in boğası Rüzgar’ın güreştiği sırada Kadirağa’nın baskılarına cevap veremeyen Rüzgar’ın arena dışına kaçmaya çalıştığı sırada önüne çıkan Emrah Yiğit’i ezerek yaraladı.Arenaya gelen 112 ekipleri tarafından yaralı Emrah Yiğit olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.