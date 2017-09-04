Ramil Guliyev 'Ayın Atleti' oldu

ANKARA (AA) - Avrupa Atletizm Birliği'nin (EAA) her ay internet oylarıyla belirlediği "Avrupa'da Ayın Atleti" ödülüne milli atlet Ramil Guliyev layık görüldü.
EAA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa'da Ayın Atleti" adayları arasında gösterilen Guliyev'in, oylamada birinci olarak ağustos ayının atleti seçildiği belirtildi.
Guliyev, yine ağustos ayında katıldığı Elmas Lig'in Birmingham ayağında erkekler 200 metrede birincilik, Berlin'deki ISTAF Oyunları'nda ise erkekler 100 metrede ikincilik elde etmişti.
Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu