Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
147.015
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4433
EURO
4.0575
A Milliler potada Belçika'ya üstün
A Milliler potada Belçika'ya üstün
Trabzonsporlu futbolcu Castillo: Zirve mücadelesinin içerisindeyiz
Trabzonsporlu futbolcu Castillo: Zirve mücadelesinin...
50. Balkan Yelken Şampiyonası yarın başlıyor
50. Balkan Yelken Şampiyonası yarın...
Türkiye 551. randevuda
Türkiye 551. randevuda
Fransız futbolcu Vainqueur Antalya'da
Fransız futbolcu Vainqueur Antalya'da

Ramil Guliyev 'Ayın Atleti' oldu

Dünya şampiyonu milli sporcu Guliyev, Avrupa'da ağustos ayının atleti seçildi.

Ramil Guliyev 'Ayın Atleti' oldu

Dünya şampiyonu milli sporcu Guliyev, Avrupa'da ağustos ayının atleti seçildi.

04 Eylül 2017 Pazartesi 15:47
Ramil Guliyev 'Ayın Atleti' oldu

ANKARA (AA) - Avrupa Atletizm Birliği'nin (EAA) her ay internet oylarıyla belirlediği "Avrupa'da Ayın Atleti" ödülüne milli atlet Ramil Guliyev layık görüldü.

EAA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa'da Ayın Atleti" adayları arasında gösterilen Guliyev'in, oylamada birinci olarak ağustos ayının atleti seçildiği belirtildi.

Ramil Guliyev, geçen ay Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metreyi ilk sırada tamamlamış ve Türkiye'ye erkekler 200 metrede ilk altın madalyasını kazandırarak tarihe geçmişti.

Guliyev, yine ağustos ayında katıldığı Elmas Lig'in Birmingham ayağında erkekler 200 metrede birincilik, Berlin'deki ISTAF Oyunları'nda ise erkekler 100 metrede ikincilik elde etmişti.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu


Anahtar Kelimeler:
200 Metrede AltınAvrupa Atletizm BirliğiAvrupa'da Ayın AtletiRamil GuliyevSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macaristan, Çekya'yı 85-73 yendi
Macaristan, Çekya'yı 85-73 yendi
Göksel Gümüşdağ: VAR, hayata geçmesi gereken bir devrimdir
Göksel Gümüşdağ: VAR, hayata geçmesi gereken bir devrimdir
Letonya, Büyük Britanya'yı 97-92 yendi
Letonya, Büyük Britanya'yı 97-92 yendi
A Milliler potada Belçika'ya üstün
A Milliler potada Belçika'ya üstün
Trabzonsporlu futbolcu Castillo: Zirve mücadelesinin içerisindeyiz
Trabzonsporlu futbolcu Castillo: Zirve mücadelesinin içerisindeyiz
50. Balkan Yelken Şampiyonası yarın başlıyor
50. Balkan Yelken Şampiyonası yarın başlıyor
Türkiye 551. randevuda
Türkiye 551. randevuda
Fransız futbolcu Vainqueur Antalya'da
Fransız futbolcu Vainqueur Antalya'da

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim