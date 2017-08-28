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Ramil Guliyev, Berlin'de ikinci oldu

Milli atlet, Berlin'deki ISTAF Oyunları'nda erkekler 100 metrede ikinci sırada yer aldı.

Ramil Guliyev, Berlin'de ikinci oldu

Milli atlet, Berlin'deki ISTAF Oyunları'nda erkekler 100 metrede ikinci sırada yer aldı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 00:51
Ramil Guliyev, Berlin'de ikinci oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye atletizm tarihinin ilk dünya şampiyonu Ramil Guliyev, Berlin’deki ISTAF Oyunları'nda erkekler 100 metrede ikinci oldu.

Londra'daki Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev, Almanya’nın başkenti Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilen ISTAF Oyunları’nda 100 metre mücadelesine katıldı.

Milli sporcu yarışı 10.09’luk derecesiyle ikinci sırada tamamladı.

Müsabakayı Jamaikalı Julian Forte 9.91 ile kazanırken, Büyük Britanyalı Adam Gemili 10.10'luk derecesiyle 3. sırada yer aldı.

Muhabir: Serhat Bağbars

Anahtar Kelimeler:
AtletizmBerlinErkekler 100 MetreRamil GuliyevSpor
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