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Ramil Guliyev ilk sırada

Milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Lig'in Birmingham ayağındaki erkekler 200 metre yarışını ilk sırada tamamladı.

Ramil Guliyev ilk sırada

Milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Lig'in Birmingham ayağındaki erkekler 200 metre yarışını ilk sırada tamamladı.

20 Ağustos 2017 Pazar 20:38
Ramil Guliyev ilk sırada

İSTANBUL (AA) - Milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Lig'in (Diamond League) Birmingham ayağında erkekler 200 metrede birinci oldu.
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen turnuvada milli sporcu, erkekler 200 metre yarışında 20.17'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı.
Yarışı ABD'li Ameer Webb, 20.26'lık süresiyle ikinci, Kanadalı Aaron Brown ise 20.30 ile üçüncü sırada tamamladı.
Ramil Guliyev, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya elde etmişti.
Milli atlet, Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu unvanının sahibi olmuştu.
Muhabir: Emre Doğan

Son Güncelleme: 21.08.2017 10:16
Anahtar Kelimeler:
SporRamil GuliyevErkekler 200 MetreElmas LigDiamond LeagueAtletizm
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