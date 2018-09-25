Ramil Guliyev Yılın Atleti'ne aday

Milli atlet Ramil Guliyev Yılın Erkek Atleti ödülü için aday gösterildi. Fenerbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliği’nin 2018 Yılın Erkek Atleti ödülü için aday gösterildi.Bu yıl Berlin’de Avrupa şampiyonluğunu kazanan Ramil Guliyev, 26 Ekim’de Lozan’da yapılacak olan Avrupa Atletizm Birliği Galası’nda verilecek olan Golden Tracks Yılın Atleti ödülü için aday gösterildi. 200 metrenin Avrupa şampiyonu Guliyev, Berlin’de zafere ulaşırken 19.76 koşmuş ve bu daldaki 39 yıllık Avrupa rekorunu sadece 0.04 saniye farkla kaçırmıştı.28 yaşındaki Guliyev, geçtiğimiz yıl da Avrupa’da Yılın Atleti ödülü için aday olmuş ve 10 isim arasında son üç arasına kalmıştı. Guliyev’in finalistler arasında bulunduğu geçen yıl ödülü Alman ciritçi Johannes Vetter kazanmıştı.EA’nın Yılın Atleti ödülü için sosyal medya üzerinden oylama, 5 Ekim 2018 TSİ 13:00’e kadar sürecek. Atletizmseverler, Yılın Atleti ve Yılın Çıkış Yapan Atleti kategorilerinde adaylara Twitter ve Facebook üzerinden re-tweet ve beğenme ile oy kullanabilecek.

Ödülleri kazananlar, 26 Ekim günü İsviçre’nin Lozan kentindeki galada açıklanacak.Oy vermek için kullanılan sosyal medya hesapları:

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